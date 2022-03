Mest for show: Kevin hurtigst af alle

Uanset hvor meget, man måtte ønske det, kan man ikke læse det store ud af tider til Formel 1-test, der skaber overskrifter som denne.

Men det er ganske faktuelt korrekt, at Kevin Magnussen på sin første dag tilbage hos Haas efter 15 måneders Formel 1-pause kørte den hurtigste tid af de 15 kørere, som var i aktion fredag på Bahrain International Circuit.

53. omgang tog kun 1.33,207 minutter eller godt tre tiendedele hurtigere end Carlos Sainz’ Ferrari.

Hvad kan man læse ude af det?

Ikke det store, for ingen kender brændstofmængde og motorindstillinger. Det skete på det næstblødeste dæk (C4) og på et meget fordelagtigt tidspunkt, efter solen var gået ned.

Haas mistede halvdelen af første testdag på grund forsinket fragt og fik derfor lov til at køre længere end de øvrige fredag og lørdag. Så han havde tilmed banen for sig selv.

Dette såkaldt ‘glory-run’ siger ikke noget om VF-22’eren styrke sammenlignet med de andre. Formentlig gjorde Haas det mest for show og for at snuppe overskrifter to dage i træk.

Men!

Alligevel er der positiver at trække for både teamet og Kevin Magnussen.

Den hurtige tid blev sat på senere på dagen, hvor asfalten var køligere og på dæk med røde dækstriber (C4). Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Danskeren frygtede lidt for sin nakke og fysiske tilstand, men han skulle ikke bruge lang tid på at finde rytmen igen.

Det blev til 60 omgange mod teamkammeraten Mick Schumachers 23 om formiddagen. Tyskerens session måtte stoppes tidligt, fordi der var et problem med udstødningen.

SE OGSÅ: Kontrakt i en fart: De listige detaljer