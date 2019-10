Mesteren lokker Lewis Hamilton til skifte

Verdensmesteren i Formel E lokker Lewis Hamilton til at skifte løbsserie efter Hamiltons bekymring for planeten

Det er blevet moderne at tænke på klimaet. Og også i motorsport-verdenen blæser der nye vinde.

Den elektriske bilserie Formel E udvikler sig hurtigt og både Porsche, Mercedes, Audi og BMW kører med i serien, der er langt mere miljøvenlig end Formel 1.

Senest var Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton så ude og udtrykke sin bekymring for planetens fremtid, og nu lokkes han til at skifte til Formel E.

- Derfor vil det være logisk for ham at komme ind i Formel E og ikke kun skrive historie som racerkører, men også ved at inspirere andre mennesker, lyder det lokkende fra Formel E-verdensmester Jean-Eric Vergne ifølge Bild.

Franskmanden har vundet VM to gange i træk og er glad i sporten.

- I Formel E er vi for mere end bare racerløb. Vi kæmper også for en grønnere planet. Vi kæmper for at ændre folks mentalitet, siger Vergne.

Hamilton har tidligere fået opbakning til karrieren fra ski-verdensmesteren Lindsey Vonn. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Vergne i mærkt jubler efter sejr i Formel E. Foto: Paul Chiasson/Ritzau Scanpix

Der er også knald på i Formel E, selvom det er klimavenligt. Foto: Marco Ugarte/Ritzau Scanpix

Og måske er det ikke helt umuligt at lokke Hamilton, hvis man skal tro teamchef hos Mercedes' Formel E-team, Ian James.

- Toto Wolff (Mercedes-sportschef) har allerede tilbudt Lewis en test, men yderligere har vi ikke talt om det.

- Han er velkommen, men i øjeblikket er der ikke planlagt noget, siger James.

Formel E-sæsonen begynder 22. november i Riad. Serien har været kørt siden 2014/2015, hvor en anden tidligere Formel 1-kører Nelson Piquet Jr vandt VM-titlen. Også Sebastien Buemi og Lucas di Grassi har vundet VM.

I årets serie kører andre tidligere Formel 1-navne som Stoffel Vandoorne og Pascal Wehrlein også med blandt de 24 kørere.

Det var i sidste uge, at Hamilton chokerede med sin opgivende bekymring for klimaet.

- Ærlig talt, så har jeg lyst til at opgive det hele. Hvorfor besvære sig, når verden er sådan et rod, og alle er ligeglade, skrev Hamilton i en story på Instagram ifølge BBC.

- Jeg bliver trist ved tanken om, hvor verden er på vej hen. Vores race kommer tættere og tættere på udryddelse, sådan som vi bruger løs af ressourcerne. Jeg tager væk for en stund for at samle mine tanker. Tak til dem der går op i verden, skrev han videre.

Hamilton har gjort flere tiltag for at skåne miljøet. Blandt andet har han solgt sit privatfly og startet en plantebaseret burgerrestaurant i London, som åbnede i september.

