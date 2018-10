Mesteren overbevist: Schumacher stensikker på Formel 1

Alene navnet gør, at Mick Schumacher snart kører Formel 1, vurderer Lewis Hamilton

AUSTIN (Ekstra Bladet): Schumacher-navnet summer igen i Formel 1-paddocken efter den syvdobbelte verdensmester 19-årige søn Mick med en overbevisende afslutning på sæsonen sikrede titlen som europæisk Formel 3-mester.

Selv om der formentlig kommer til at gå endnu en sæson eller to, ender Mick Schumacher med statsgaranti i Formel 1, vurderer Lewis Hamilton.

- Michael er den største af dem alle, så der vil 100 procent komme endnu en Schumacher i Formel 1. Delvist på grund af navnet, men nok så vigtigt, fordi han gør det godt. Han har et stort talent ligesom sin far. Ligesom Keke og Nico (Rosberg), sagde Lewis Hamilton på indledende presseskonference i Texas før USA’s Grand Prix.

- Og når Fernando får børn, er jeg sikker på, at en Alonso vender tilbage, fortsatte Hamilton med reference til sin sidemand i panelet.

- Selv hvis jeg får børn, og han får lyst til at køre race. Selv hvis han ikke er særlig god, vil han kunne nå hertil på grund af navnet, konstaterer Hamilton.

Sønner af tidligere verdensmestre har bare en enorm fordel, men forventningerne er tilsvarende store.

Med det efternavn kommer Ferrari altid til at have døren åben, lovede teamchef Maurizio Arrivabene for nyligt.

Trods hysteriet forventer Hamilton, at Schumacher-navnet bliver en velsignelse og ikke en forbandelse, fordi talentet er der.

- Mick gør det rigtig godt, og han er virkelig en god knægt. Han har besøgt os et par gange. Han er meget opmærksom og høflig. Jeg tror ikke, navnet bliver en byrde. Det vil være godt for sporten, siger Hamilton, som søndag kan sikre sin femte VM-titel.

Forventninger er der nok af til Mick Schumacher. Foto: DANIEL ROLAND/Ritzau Scanpix

Tyske medier har sat Mick Schumachers navn i forbindelse med det ledige sæde hos Toro Rosso, hvilket teamet pure afviser. Sandsynligvis fortsætte Formel 3-mesteren i F2 næste år.

Man må formode, at familien har råd til at betale for en plads …

