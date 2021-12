Mesterens dunkle fortid

Kontroverser klæber til Max Verstappen, når den talentfulde hollænder vinder mesterskaber.

Formel 1-titlen er langt fra den eneste.

Allerede da hollænderen skabte sit navn i gokart, var han kompromisløs, hvilket gik ud over hans store rival, danske Nicklas Nielsen.

Ikke en, men to afgørende gange.

Både til europamesterskaberne og verdensmesterskaberne.

- Over et par år var Nicklas den eneste, som kunne matche Verstappen. Han burde have været verdensmester og var på et tidspunkt verdens bedste gokartkører, siger Bo Baltzer, sportschef hos Dansk Automobil Sports Union.

- Det var en kæmpe skandale, og der blev også skrevet om det internationalt. Hvad der skete var mod god sportsånd.

I 2013 havde Nicklas Nielsen i første omgang sat kurs mod at vinde EM og behøvede kun en sekundær placering i det sidste finaleløb efter sejr i det første.

Men for at citere det internationale motorsportsforbund, FIA, blev danskeren ‘fjernet uden meget sportsånd fra finalen i Italien’.

Starten var lige gået, da Max Verstappens teamkammerat Jordon Lennox-Lamb på langsiden mod sving to drejede ind i danskeren og kørte ham af.

Jason Watt var på banen med sin søn Noah, der konkurrence i en mindre klasse.

- Jeg huske, at jeg tænkte helt nede i mine sko, at jeg aldrig havde set noget så usportsligt på en motorbane. I stedet for at dreje til højre, så drejer han til venstre. Det var ikke sådan en skjult ting, teamkammeraten drejer simpelthen til venstre, når banen drejer til højre, siger den tidligere racerkører.

- Det var sådan noget svineri. Folk buede, der var lynchstemning, og de italienske mekanikere fra Nicklas Nielsens team råbte og skreg og fægtede med armene. Det var som at se Messi blive fældet i straffesparksfeltet med frit løb til mål.

Max Verstappen sikrede sig andenpladsen og blev europamester i stedet for danskeren.

Max Verstappens teamkammerat Jordon Lennox-Lamb kører Nicklas Nielsen af banen til EM. Foto: FIA Karting

Det er Nicklas Nielsen til højre ... Foto: FIA Karting

Ekstra Bladets motorsportsekspert ved dog ikke, hvor meget hollænderen var involveret i taktikken.

- Jeg har svært ved at forstå, hvordan en teamkammerat tillader sig at se så usportslig ud for at en anden kan vinde. Omvendt var han professionel gokartkører, og det vil sige, at det var hans levebrød. Hvor meget pres var der på sådan en?

I Bahrain til VM gjorde Verstappen imidlertid selv sit beskidte arbejde.

Jason Watt så finalen på tv, da VM endte på kontroversiel vis for de to titel-favoritter. Danskeren var på vej mod fronten og lagde an til overhaling Max Verstappen.

- Det var lidt ligesom i grandprixet i Brasilien, hvor Verstappen kører defensivt ind i svinget, hvilket kompromitterer hans udgang, så da de kommer ud på langsiden, er Nicklas Nielsen allerede oppe på siden af ham.

- Så drejer Verstappen bare ind i Nicklas Nielsen. Han drejer, drejer og drejer. Nicklas Nielsen giver sig ikke; det har regnet, så de kører bare hen over et mudret indeareal og udgår begge to.

- Mit syn på Verstappen efter svinestregen var, at han vil hellere hænge derude, end han vil udstilles af Nicklas Nielsen, som overhaler og stikker af i horisonten. Så hellere begge udgå, siger Watt.

Max Verstappen blev diskvalificeret fra VM-finalen i 2013 på grund af kollisionen.

Men det var ‘en ringe trøst’, som Nicklas Nielsens team, Kosmic Racing Kart, skrev efterfølgende:

- I Bahrain blev vores hårde arbejde ydmyget, da anden runde af EM allerede havde fundet sted, hvor en anden kører opførte sig usportsligt og skødesløst.

- Vi er i sorg over de fortsatte unfair og forkerte begivenheder, som har fundet sted denne sæson, skrev det.

Max Verstappede rykkede til bilsport i 2014, mens Nicklas Nielsen forblev i karting endnu et år.

En tilføjelse skal der til.

- Der var nogle gange, hvor Verstappen kørte den kart til mere, end den kunne præstere. Han vandt ikke kun, fordi andre blev kørt af banen. Lige fra gokart var han også gudbenådet og ultrahurtig. Men han var også en bisse, siger Jason Watt.

Max Verstappen havde kun lige rundet 17 år, da han kørte første træning i Japan for Toro Rosso i 2014. Han var 17 år og 166 dage, da han i 2015 kørte sit første løb. Foto: Toru Hanai/Ritzau Scanpix

Lurer på Ferrari-sæde

Mens Max Verstappen hoppede fra gokart til en enkelt sæson i europæisk Formel 3 for så at debutere for Toro Rosso som alletiders yngste Formel 1-kører i 2015, har der været knap så meget opmærksomhed om Nicklas Nielsens videre karrierevej.

Efter gokart nåede midtjyden to sæsoner i tysk Formel 4, før pengene til formel-biler slap op.

Rigmanden Johnny Laursen samlede stortalentet op til sit sportsvogns-team, og herfra er det kun gået fremad for Nicklas Nielsen.

Derfor er han heller ikke så meget for at tale om de dramatiske dueller på gokartbanerne for otte år siden.

- Sket er sket, det er mange år siden, og jeg tænker ikke rigtig mere over det, siger Nicklas Nielsen.

- Vi havde haft mange fede kampe; det var tæt, indtil det skete, og derfra var respekten lidt væk.

Den 24-årige fabrikskører for Ferrari vil hellere tale om nutid og de store muligheder, der kan vente fra 2023.

Han har vundet alt, hvad han har rørt ved siden skiftet til sportsvogne, og titlerne er kun blevet større, som tiden er gået.

I de seneste to sæsoner er Nicklas Nielsen blevet FIA-verdensmester i GTE Am-klassen for AF Course, hvilket i praksis er Ferraris fabrikshold.

Nicklas Nielsen har ikke det store behov for at rive op i gamle sår. Han fokuserer på en lovende fremtid hos Ferrari i sportsvogne. Foto: Clement Marin

Han var i år også med til at vinde de 24 timer på Le Mans og på Spa.

Næste år rykker han op i LMP2-klassen for AF Course med ambitionerne rettet mod, hvad der sker hos den italienske gigant i 2023.

Her træder Ferrari ind i Le Mans Hypercar-klassen med to biler og skal derfor konkurrere om den samlede sejr i Le Mans for første gang siden 1973. Senest italienerne vandt det ikoniske løb var i 1965.

- Der bliver ikke rigtig talt om det, men når jeg nu har fået chancen for at køre LMP2, ser det godt ud. Men der er mange ting, der skal falde på plads. Jeg ved ikke, hvem de har i tankerne.

Ferrari har et stort akademi og mange tilknyttede kørere uden chance for at finde plads til dem i Formel 1.

Antonio Giovinazzi, Callum Ilott, Robert Shwartzman og Marcus Armstrong blot for at nævne nogle enkelte.

Men Nicklas Nielsen drømmer om at blive den tredje dansker og en af seks Ferrari-kørere, der skal tage kampen op i den nye klasse med eksempelvis Peugeot, Toyota, Audi, BMW og Porsche.

- Det vil være det ultimative mål. Det er også så mange år siden, at Ferrari har kæmpet med om den generelle sejr i Le Mans.

- At gøre det i en Ferrari, vil ikke være dårligt.

Det er midtjysk for gennemført fantastisk.

