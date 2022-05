Miami overrasker: - Spøjs dag!

MIAMI (Ekstra Bladet): Generelt er Kevin Magnussen temmelig begejstret for både amerikansk kultur, men især amerikansk motorsport.

Men umiddelbart var det første møde med Miami International Autodrome en blandet fornøjelse, og der er ikke tale om en ny yndlingsbane for den 29-årige dansker.

- Spøjs dag, konstaterede han efterfølgende.

Det dækker over to træninger, hvor VF-22’eren synede rimelig konkurrencedygtig, men hvor den alligevel ikke opførte sig helt, som Haas-teamet forventede.

Humøret fejler ingenting, om end ikke alt gik som ventet til fredagens træninger. Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

- Det er lidt mere en højhastighedsbane, end vi havde regnet med, men vi er rimelig hurtige i de hurtige sving, hvilket har overrasket os. Normalt er det i de langsomme sving, at vi er gode, sagde han.

I første træning sluttede han nier og i den anden tier, mens teamkammeraten Mick Schumacher var et pænt stykke efter i begge sessioner, der var præget af en række røde flag.

- Det er ret tæt, og der er fire tiendedele op til sjettepladsen. Vores mål er at score point hver gang, så vi håber, at de ikke finder sindssygt meget fart til lørdag, sagde Magnussen.

Kommer man ud af sporet er der glat, som Kevin Magnussen her finder ud af. Til gengæld er der så lidt greb, at han kunne snurre uden at flatspotte sine dæk. Foto: Ricardo Arduengo/Ritzau Scanpix

På den nye bane er det ikke kun marinaen og stranden, der er uægte. Det samme gælder kerbs, som kun er malede. Og så er asfalten glat uden meget greb og ekstremt beskidt.

- Hvis banen ikke bliver renere, bliver det svært at overhale. Lige så snart du kommer ud af sporet, er det ligesom at køre på grus. Forhåbentlig bliver det bedre, når der har været kørt noget mere på den.

- Jeg tror, det bliver et interessant løb, men uden så mange overhalinger, som jeg havde regnet med.

Red Bull havde store tekniske problemer i Max Verstappens side af garagen, så hollænderen fik ikke kørt en eneste omgang i anden træning.

Carlos Sainz har brug for en ren weekend snart. Den kom heller ikke i Miami. Foto: CHANDAN KHANNA/Ritzau Scanpix

Hos Ferrari fortsatte Carlos Sainz’ kvaler, og spanieren satte den røde racer i væggen.

Fredagens helt store overraskelse var Mercedes, som introducerede nye dele på bilen, der tilsyneladende virkede.

I hvert fald var George Russell hurtigst af alle. Hidtil var tyskerne kun været tredje- eller fjerdehurtigste team afhængigt af banen, og derfor er kørerne stadig skeptiske.

- For at være helt ærlig, så forstår vi det ikke helt. Vi vidste på forhånd, at forholdene her burde passe os bedre, fordi vi har kæmpet med at få dækkene varmet op; selv i Bahrain, men det her er årets første virkelige varme løb. Det har været en stor faktor, sagde Russell efterfølgende.

Mercedes var bedre i Miami end på Imola for to uger siden, men kørerne tvivler på, at teamets grundlæggende problemer er løst. Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

- Bilen fungerer, men det er kun fredag, og jeg lader mig ikke rive med. Træning betyder ingenting.

Lewis Hamilton følte også, at Mercedes-raceren på langsiderne hopper for meget op og ned:

- For mig føles det lignende. Vi lader til at være hurtigere her, og jeg har også fået at vide, at vi har forbedret os, selv om jeg ikke ved hvordan. Men den hopper stadig, og det er ikke kureret.

LÆS MERE om grundene til Mercedes' skrækkelige sæsonstart