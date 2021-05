Millionregning for Schumacher

MONACO (Ekstra Bladet): Haas skulle til denne sæson bruge to kørere, som begge havde massiv økonomisk rygstøtte for at overleve som team i Formel 1.

Men det har også omkostninger at sætte to rookies i bilen.

Det måtte teamet sande efter besøget i Monaco.

Målet var at bringe begge biler til ternet flag uden ulykker, men det kiksede.

Allerede under træning endte Mick Schumachers Haas hårdt i muren på vej ud af ‘Casino’.

Pris?

- 300.000 til 500.000 dollar, lød det ærlige svar fra Günther Steiner på teamchefens pressemøde.

Eller op mod tre millioner danske kroner.

- Skaden var ret omfattende, som man kan se. Frontvinge, bagvinge, hele venstre side af hjulophænget, sidepods. Men chassiset var intakt.

- Det er, hvad de her biler koster. Jeg har altid sagt, at frontvingen alene koster 150.000 dollar, siger Haas-teamchefen.

HER KAN DU LÆSE mere om hvor dyre de forskellige dele er på en F1-racer anno 2021.

Venstre side af Haas-raceren havde det mindre godt ... Foto: Lars Baron/Getty Images

Da Valtteri Bottas crashede sammen med George Russell på Imola, måtte Mercedes afskrive bilen, hvilket under Formel 1’s nye budgetloft har konsekvenser for meget udvikling af 2021-raceren, der er muligt.

Det problem har Haas dog ikke, da man ikke opdaterer VF-21’eren og for længst har kastet alle kræfter efter at ramme rigtigt i 2022.

Crashet var dog ikke helt så dyrt, som da Kevin Magnussen ramte ‘Wall of Champions’ i Montréal for to år siden; det skete dog i forsøget på at nå Q3 og ikke under tredje træning …

På mange måder skal både Magnussen og Romain Grosjean prise sig lykkelige for ikke at sidde i årets Haas. Selv om de med deres erfaring burde kunne gøre det bedre end Mick Schumacher og Nikita Mazepin, er materiellet ringere end på noget tidspunkt i Haas’ historie.

Løbsingeniør Gary Gannon med en trøstende arm om Mick Schumacher. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Den russiske badboy slog for første gang sin tyske teamkammerat i et løb. Han blev ganske vist overhalet gennem Loews-hårnålen foran Fairmont-hotellet på første omgang, men vandt positionen tilbage senere i løbet, da Schumacher havde et midlertidigt motorproblem.

I Monacos gader er overhalinger stort set umulige, så selv om tyskeren fik hentet sin kollega igen, var han ikke i stand til at gentage overhalingen.

Også under træning havde Mazepin overtaget, så hos ham er der fremgang ovenpå en ellers skrækkelig start på F1-karrieren.

- Bilen var ret svær at køre hurtigt derude, men vi har lavet gode fremskridt på mit interne team siden Barcelona, og det er positivt, siger russeren.

Haas-kørerne havde deres egen lille duel det meste af løbet nede bagved og helt for sig selv. Ved ternet flag var de taget med to omgange af selv Williams. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

På forhånd havde Haas håbet at kunne kæmpe mod Williams, hvilket ikke lykkes.

En ting er, at duoen sluttede tre omgange efter vinderen Max Verstappen.

Men det gør ondt, at de sluttede halvandet minut og to omgange efter trioen George Russell (Williams), Nicholas Latifi (Williams) og Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Christian Lundgaard var også i aktion i Monaco, men turen blev et rent mareridt for F2-køreren. Fra Alpine er der heller ikke gode nyheder.