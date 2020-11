- Min største fejl nogensinde

George Russell har svært ved at tilgive sig selv for crashet bag safetycar, men får opbakning af kollegaerne og sin chef

Der blev ikke holdt igen, da George Russell gjorde status over sit crash i Emilia-Romagnas Grand Prix.

Den talentfulde brites første point i Formel 1 lå i kortene, men under han safetycar sendte han sin Williams i muren, mens han forsøgte at holde temperaturerne i dækkene oppe.

- Det er formentlig den største fejl, jeg har nogensinde har lavet i min karriere, sagde Russell efterfølgende ifølge The Race.

- Og det gør endnu mere ondt, fordi hvis man i juniorkategorier lavede en fejl eller mistede en sejr, så ved du, at du kan gå videre til næste løb og være i samme situation igen.

Han undskyldte gentagne gange til teamet og skulle bruge lidt tid for sig selv ude på banen, før han vendte tilbage til paddocken.

- Det var sådan en amatørfejl, at jeg næsten ikke kunne forstå, at det var sket.

- Vi har meget positivt at tage med fra weekenden. Relativt talt var vi hurtige, sagde Russell, som kvalificerede sig som 13’er foran Ferraris Sebastian Vettel.

Begge Alfa Romeo scorede point, og George Russell lå foran dem, da han lavede fejlen.

- I sidste ende har jeg lært fra denne oplevelse. De her biler er brutale, og du kan miste dem et hvert øjeblik især når det er koldt, og du er på meget slidte dæk.

Romain Grosjean lavede en lignende fejl i Aserbajdsjan i 2018.

Franskmanden var hurtigt på sociale med opbakning.

- Mand, jeg kender følelsen. Det tager tid at glemme det, men hvad du gør er kæmpe. Fortsæt med at presse den, skriver han.

Lewis Hamilton fulgte hurtigt trop:

- George, du gav den alt. Det er okay at lave fejl og okay at føle smerten. Jeg har lavet flere, end jeg kan huske. Du er fantastisk, kammerat. Op med hovedet og fortsæt med at presse den. Videre til den næste.

Hamilton overraskede: Karrierestop på bordet

Værre end hovedpine: - Så var det slut

Artiklen fortsætter efter videoen...

Se højdepunkterne fra løbet.

George Russells karriere styres af Mercedes.

Han vandt både GP3 og F2 i sin første sæson og regnes som en af fremtidens store Formel 1-stjerner.

Han har kørt 34 grandprixer for Williams. Under tidtagning er hans rekordliste mod teamkammeraten 34-0.

I Italien bekræftede teamet - igen - at begge deres nuværende fortsætter i 2021 efter spekulationer om, at Sergio Pérez ville købe sig ind.

Mercedes-chefen Toto Wolff gav også sin fulde opbakning i sin søndagsbriefing.

- Det er alt sammen en del af udviklingsprocessen. Hvad der gør Lewis og Valtteri så specielle, og før Nico (Rosberg), er deres erfaring.

- Jeg tror, at alle har behov for at sende bilen i muren under safetycar. Det har vi set fra selv dem med størst erfaring. De laver også fejl under pres.

- Og jeg er sikker på, at hvad der skete for George, er sket for de bedste, siger Wolff.

To dumpet: Det var sidste søm i kisten

Smadrer rekorder - men IKKE den største