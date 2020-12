Mine børn hjalp mig ud

- Jeg tænkte på mine børn og sagde til mig selv, at jeg var nødt til at komme ud. Jeg satte mine hænder ned i flammerne, fortæller Romain Grosjean

Først meddelte han sig på et videoklip på Twitter, og nu har Romain Grosjean givet sig første interview efter den dramatiske ulykke søndag i Bahrain, hvor han mirakuløst kom ud af sit brændende bilvrag med overfladiske skrammer.

Romain Grosjean lavede sjov med sine Mickey Mouse-hænder med bandagerne men kunne ellers bevæge sig frit

- Jeg ved ikke, om mirakler findes eller kan bruges, men jeg vil i alt fald sige, at det ikke var min tur til at dø, siger franskmanden til den nationale tv-kanal, TF1, som er gengivet af motorsport.com.

Tanken på børnene derhjemme gav Romain Grosjean nye kræfter. Foto: Andy Hone/LAT Images/Ritzau Scanpix

Han forklarer, at opholdet i hans brændende racer føltes meget længere end fakta beskriver.

- Det føltes som meget længere end 28 sekunder. Jeg ser, at mit visir bliver helt orange, og jeg ser flammer op langs venstre side af bilen.

- Jeg tænkte på mange ting, også på Niki Lauda, sagde han med adresse til den østrigske verdensmester, som kørte galt på Nürnburgring i 1976 men overlevede med alvorlige brandsår og ar i ansigtet.

- Jeg tænkte, at det ikke måtte ende sådan. Ikke nu. Jeg kunne ikke afslutte min karriere i Formel 1 på den måde, fortæller Grosjean, der ligesom Kevin Magnussen er fortid hos Haas-teamet efter sæsonen.

- Og så tænkte jeg på mine børn. Jeg sagde til mig selv, at jeg var nødt til at komme ud. Jeg satte mine hænder ned i flammerne, så jeg klart kunne mærke det brændende chassis.

- Jeg kom ud, og så følte jeg, at nogle trak i min dragt, og så vidste jeg, at jeg var ude.

Her kunne Romain Grosjean have endt sine dage, hvis han ikke havde fundet kræfter til selv at komme ud. Foto: Bryn Lennon/AFP/Ritzau Scanpix

Grosjean fortæller, at hans fem år gamle søn, Simon, tror, at der stod ’magiske kræfter’ bag faderens redning, og at han var beskyttet af ’et magisk kærlighedsskjold’.

- Det er meget stærke ord fra ens børn. Min ældste, Sacha, som er syv år, er lidt mere rationel, og han prøver at forstå. Min mindste har tegnet et billede af fars sårede hænder.

Franskmanden er helt med på, at der vil komme et efterspil med psykiatrisk hjælp efter en så dramatisk og livstruende episode.

- Jeg var mere bange på min families og venners vegne, og selvfølgelig mest for mine børn, som er min største kilde til stolthed og energi. Der skal nok noget psykologisk arbejde til, for jeg så virkelig døden i øjnene, siger han.

- Ikke engang i Hollywood kan vi fremmane billeder som disse. Det er er det største crash, jeg har set i mit liv. Bilen der antændes og eksploderer, batteriet der også antændes.

Romail Grosjean håber, at han snart selv sidder bag rattet igen. Foto: Hamad I. Mohammed/AFP/Ritzau Scanpix

Han takker for de mange hilsener og fortæller, at han er ivrig efter at vende tilbage til Abu Dhabi Grand Prix.

- Jeg er lykkelig for at være i live og for at se tingene i et nyt perspektiv. Men jeg har også et behov for at komme tilbage i raceren for at afslutte min Formel 1-historie på en anden måde end denne.

- Det er jo ligesom at blive født på ny. At komme ud af flammerne den dag er noget, som vil præge mit liv for evigt. Der er mange, der har vist mig kærlighed, og det har rørt mig meget. Til tider bringer det tårer frem i øjnene, lyder det fra Romain Grossjean.

Han vil i bedste fald opholde sig på hospitalet til onsdag, og han vil ikke blive aktuel til næste weekends Sakhir Grand Prix, mens han altså håber på sæsonfinalen i Abu Dhabi.

