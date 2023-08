Miraklet levede i regnkaos

Max Verstappen vandt for niende gang i træk i et grandprix, hvor Kevin Magnussen for en stund lignede den store overraskelse

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): En skuffende kvalifikation for Kevin Magnussen betød, at Haas tog en motorstraf og var klar til at sælge løbet på forhånd.

Med pitlane-start på snævre Circuit Zandvoort så alt ud til at blive en trist eftermiddag nede bagfra.

Uforudsigeligt vejr over den hollandske strandby med masser af regn både til start og slut ville det anderledes!

Regnen kom til sidst i mængder, så der var rødt flag en stund.

Selv om Max Verstappen (Red Bull) vandt sin niende sejr i træk og dermed tangerer dermed Sebastian Vettels rekord fra afslutningen på 2013-sæsonen, blev det en ganske underholdende søndag.

Også for Kevin Magnussen og Haas! For en stund var der reelt håb om et dansk mirakel.

Vejret var tørt til start, men kort efter ramte den første byge. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

Alexander Albon kørte et blændende løb for Willliams - i modsætning til sin teamkammerat. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Det var helt tørt, da lamperne gik ud, men allerede på første omgang satte en ordentlig byge ind.

For en gangs skyld ramte den danske side af Haas-garagen rigtigt med strategien. De var blandt de første til at skifte til intermediates, og de allerførste til at vende tilbage til slicks.

Kort inde i løbet havde Magnussen vundet 13 positioner på den manøvre.

Faktisk var han en stund oppe som virtuel sekser på grund af straf til Pierre Gasly (Alpine) foran ham.

De store tabere i regnlotteriet var McLaren-duoen, George Russell (Mercedes) og Charles Leclerc (Ferrari); sidstnævnte fik skade på bilen og måtte senere udgå.

Da løbet først fandt sin rytme, og banen tørrede op, blev det hverdag igen.

Haas har i øjeblikket en af de ringeste biler i løbstrim, og deres seneste opgraderinger har ikke for alvor hjulpet på deres dækslid.

Magnussen var chanceløs, da hurtigere biler bagfra pressede på, og raslede gennem feltet.

Danskeren sluttede 14'er efter sin pitlanestart, mens teamkammeraten Nico Hülkenberg blev 12'er.

Sergio Pérez lå sikker toer, da han kørte i gruset. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Sådan sluttede Zhou Guanyus løb. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Logan Sargeant (Williams) kæmper for sin fremtid i Formel 1 og for at overbevise sine chefer om, at han er værdig til endnu en sæson.

Amerikaneren nåede Q3 for første gang i sin karriere, men crashede derefter under tidtagningen. Det samme skete i løbet under de glatte forhold!

Endnu en episode, der taler imod at beholde ham …

Til sammenligning kvalificerede teamkammeraten Alexander Albon sig firer. Gjorde alt taktisk forkert i den kaotiske start og kørte gennem den første våde periode på slicks-dæk. Og sikrede alligevel en ottendeplads.

Max Verstappen skrev igen F1-historie. Foto: Simon Wohlfahrt/Ritzau Scanpix

Regnen var ikke nok til at stoppe den hollandske fest. Foto: Stephanie Lecocq/Ritzau Scanpix

Zhou Guanyu (Alfa Romeo) prøver også at overbevise sit team om, at han er god nok til forlængelse. Kineseren akvaplanerede imidlertid ud af racet, da anden store byge kom.

Sergio Pérez (Red Bull) skuffede med en syvendeplads under tidtagning. Mexicaneren ramte imidlertid plet med et tidligt pitstop til start og overtog føringen fra sin suveræne teamkammerat Max Verstappen.

Hollænderen og Red Bull undercuttede Pérez tilbage, så der var aldrig spænding om sejren.

Mexicaneren smed dog sin andenplads med en afkørsel under den anden store byge - og fik derefter fem sekunders straf for at køre for hurtigt i pitlane.

Det udløste en overraskende tredjeplads til Pierre Gasly; hans første podie for Alpine.

Fernando Alonso (Aston Martin) sluttede toer og scorede sit første podie siden Canada i juni.