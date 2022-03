Missilangreb tæt på F1-løb

Mens Formel 1-bilerne trænede før Saudi Arabiens Grand Prix, stod et oliedepot i brand efter et angreb i det vestlige Jeddah

JEDDAH (Ekstra Bladet): - Jeg kan lugte røg, lød det fra Max Verstappen over pit-radioen under første træning på Corniche Jeddah Circuit.

Hollænderens forfinede næsebor fejlede ingenting, om end hans ingeniør fortalte ham, at det ikke kom fra Red Bull-raceren.

Derimod trådte borgerkrigen i Yemen et stort skridt nærmere sportens verden.

Sort røg fyldte den blå himmel over millionbyen efter et missil ramte et af det statslige olieselskab, Aramcos, som også er hovedsponsor for Formel 1, faciliteter nær lufthavnen.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Ifølge nyhedsbureauet AP har Houthi-oprørere fra Yemen taget ansvaret for branden i anlægget. Houthi-oprørere fra Yemen udtaler fredag, at flere mål er blevet angrebet i Saudi-Arabien.

Brandene skal senere fredag være kommet under kontrol. Det melder den saudiskledede koalition ifølge Reuters. Ingen er ifølge udtalelsen kommet til skade som følge af angrebet.

Ifølge Saudi Arabiens statsmedie skød man for nyligt ‘et fjendtligt mål i luften’ ned med retning mod Jeddah, men det er mindre end en uge siden, at et oliedepot i byen senest stod i brand.

Borgerkrigen i Yemen er en af verdens største humanitære katastrofer og dybest set en stedfortræderkrig mellem Saudi Arabien og Iran.

Saudierne støtter regeringen, mens iranerne står på oprørernes - houthiernes - side.

Sorte skyer over Formel 1. Foto: Tariq Mikkel Khan

På forhånd fastslog arrangørerne bag grandprixet i Saudi Arabien, at angrebene ikke vil have indflydelse på Formel 1-weekenden.

- Vi er i konstant dialog med de relevante myndigheder, og vi tager de nødvendige forholdsregler for at sikre alle besøgenes sikkerhed, såvel som deltagere, personale og medier, skrev de.

Ekstra Bladet har forespurgt en kommentar efter seneste angreb.

