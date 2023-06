Mistanken er tilbage: - Meget mystisk

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Nedtur for de lokale helte. Nedtur for Yuki Tsunoda. Nedtur for McLaren.

Og i den grad nedtur for både Ferrari og Haas!

Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen sluttede 15 og 18 og måtte bruge tre pitstop, hvor de fleste andre nøjedes med to.

Tankerne ledes tilbage til sæsonstarten i Bahrain, hvor det samme skete, og store dele af 2019-sæsonen. Her var Haas-raceren hurtig under tidtagning - som Nico Hülkenberg i Spanien - men spiste dækkene i løbet.

Man vinder ingen popularitetspriser ved at pointere ligheden over for teamet, men efter søndagens debriefing indrømmede Günther Steiner over Ekstra Bladet, at de ikke forstår det ekstreme dækslid ‘særlig godt’.

- Det lader til, at når vi kommer midt mellem biler, får vi massivt slid, uden at vi kan komme os. Det er vores problem. Jeg ved ikke, hvordan vi løser det lige nu. Vi skal sunde os og finde ud af, hvad det er, siger teamchefen.

På hjemmebane havde Fernando Alonso sit dårligste podie i år, og Carlos Sainz mistede sit podie. Haas-duoen var ingen steder. Foto: Tariq Mikkel Khan

- På egen hånd og på nye dæk er bilen faktisk ikke langsom! Den kommer bare ikke tilbage efter at have været i trafik.

- Hvor meget minder det om 2019?

- Jeg synes, det var lidt anderledes, og jeg ønsker ikke at uddybe. Men i 2019 gjorde vi ikke fremskridt med bilen aerodynamisk. Det her er meget, meget mystisk. Vi skal forstå, hvorfor dækkene dør i trafik. Jeg går ud fra, at det er tab af downforce.

- Hvor meget minder det om Bahrain?

- Meget. Det er det samme.

Forventningen efter premieren var, at sliddet skyldes asfalten og hårde sving. På alle de mellemliggende gadebaner har problemet ikke været udtalt. Men nu venter en lang stribe ‘rigtige’ racerbaner.

- Det er ikke en bekvem situation. Og ikke en vi fikser nemt. Nej, den her kræver hårdt arbejde, siger Steiner.

Kørerne var lige så frustrerede.

- Det var en barsk dag! Når dækkene er nye, er farten god, og du er tilbage i løbet. Men sammenlignet med de andre forsvinder de meget hurtigt. Vi var nødt til at stoppe tre gange, hvilket ikke er godt, siger Kevin Magnussen.

Kollegaen Nico Hülkenberg kunne ikke bruge sin bedst tidtagning i år til det store.

- Rigtig god over en omgang, men ikke over 66, så vi skal finde en løsning, siger tyskeren.

Man skulle næsten tro, at Günther Steiner vidste, hvad der var på vej - om end humøret med den danske kronprins nu var ganske fin på startgridden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den tekniske samarbejdspartner Ferrari har et lignende problem. Carlos Sainz Jr. faldt fra anden- til femtepladsen, og Charles Leclerc sluttede uden for point.

Spaniens Grand Prix ville have været ret interessant, hvis man trak Max Verstappens Red Bull ud af ligningen. Hollænderen vandt med 24 sekunder uden at anstrenge sig. Men bag ham foregik egentlig et interessant løb, som Mercedes og Alfa Romeos Zhou Guanyu slap bedst fra.

Kineseren fik hjælp af stewards, der gav en tidsstraf til Yuki Tsunoda for, hvad der lignede et normalt forsvar.

