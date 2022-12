- Mit ego er mindre

De siger, at stridsøksen er begravet, men når Kevin Magnussen næste år får Nico Hülkenberg som teamkammerat, skal han stå tidligt op, hvis han vil blive ved med at være holdets stjerne

Teamkammeraten er en Formel 1-kørers største rival, men Kevin Magnussen insisterer på, at han prioriterer holdet over dueller mod sin nye teamkammerat

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Set udefra venter der et helt anderledes højspændt arbejdsmiljø, når Kevin Magnussen fra næste sæson skal dele Haas-garagen med Nick Hülkenberg i stedet for Mick Schumacher.

Set indefra forventer den 30-årige dansker noget andet.

Da Ekstra Bladet satte sig med Magnussen lige før afslutningen i Abu Dhabi, var hans største frygt, at nogen skulle blande ham ind i teamledelsens beslutning.

Danskeren har i forgangne måneder gentagne gange understreget, at Mick Schumacher fortjener en plads i Formel 1, og at han ingen holdning har til den populære tyskers exit.

Beslutningen var ikke hans.

Lige inden sæsonfinalen blev der taget holdfoto hos Haas. Foto: Jan Sommer

Samarbejdet med Schumacher var meget ukompliceret sammenlignet med forholdet til Romain Grosjean. Særligt i de første år flød informationerne ikke helt frit mellem den franske og den danske side af garagen.

Efter et år i sportsvogne ændrede Kevin Magnussen fuldstændigt tilgang til arbejdet.

Han vendte tilbage som holdspiller, der åbent delte viden og efter bedste evne forsøgte at hjælpe sin unge kollega.

Forventningen fra teamet er, at Nico Hülkenberg vil presse sin danske kollega langt mere, end Schumacher gjorde, og især under tidtagning.

Kevin Magnussen og Mick Schumacher havde et nemt og ukompliceret forhold til hinanden, som særligt først på sæsonen havde karakter af mentor og lærling. Foto: Jan Sommer

Men trods udsigten til at få langt sværere ved at dominere sin teamkammerat, er indstillingen til samarbejdet med Nico Hülkenberg den samme, som den var med Mick Schumacher.

- Ja. Jeg er et andet sted, og det er jeg stadig. Så det bliver det samme, siger Kevin Magnussen.

- For mig er det fokus på, at vi er et hold, og vi skal arbejde sammen. Jeg tror, mit ego er blevet mindre.

- Er der noget, I har behov for at tale om på forhånd?

- Overhovedet ikke!

- Ærlig talt; jeg forstår, at folk joker om det, for det er nemt. Men prøv og hør her. Det (suck my balls-episoden, red.) er fem år siden, og det var en ligegyldig ting.

- Og I har fået børn og er blevet gift ...

- Ja, dog ikke med hinanden. Men vi er stadig voksne mennesker.

Med Nico Hülkenberg i den anden side af garagen bliver den interne konkurrence hos Haas mere intens. Foto: Jan Sommer

- Hvad skal der ellers til at tage de skridt frem, som I gerne skulle tage næste år?

- Først og fremmest det åbenlyse. Vi har fået en titel sponsor i Moneygram, og den stabilitet, det bringer, er det vigtigste. Men vi har haft en god sæson, der giver momentum, og som der kan bygges på.

- Hvor er der mest at hente?

- Det er der på bilen, men det er ikke for at sige, at det operationelle ikke også kan blive bedre. Hvis vi trillede Red Bull’en ned i vores garage, ville vi også vinde.

- Mercedes kom tilbage sidst på sæsonen. Hvor lang tid går der, tror du, før feltet begynder at samle sig?

- Det ved jeg ikke, om det nogensinde gør, selv om det ville være fedt. De finder jo måder at få en fordel på alligevel. Hvis du har penge i den sport, så selv om der er et budgetloft, vil der være en fordel.

- Nu fik du scoret en pole-position, og teamets næste store mål er et podie. Hvor realistisk er det?

- Vi kan kun håbe. Vi drømmer i hvert fald om det. Jeg gør i hvert fald!

Haas håber at starte 2023-sæsonen noget længere fremme, end de sluttede i Abu Dhabi. Foto: Jan Sommer

En sund kamp

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Gennem fire sæsoner hos Haas var Kevin Magnussen og Romain Grosjean meget tæt matchede.

Teknisk og under de første træninger kom franskmanden hurtigere ud af starthullet, men når det blev tid til kvalifikation, var danskeren på omgangshøjde.

Deres interne duel under tidtagning sluttede uafgjort.

Samme dynamik håber Haas-teamet på, når Nico Hülkenberg erstatter Mick Schumacher.

Selv om Kevin Magnussen lægger op til teamwork, er der stadig behov for intern rivalisering teamkammerater imellem.

I første halvdel af 2019-sæsonen kørte Haas-duoen for ofte sammen på banen, men grundlæggende var samarbejdet ifølge Magnussen forbilledligt.

- Med Romain var der en rigtig god og sund kamp, selv om jeg ved, at Netflix var inde over og viste det på en sløj måde (i deres F1-dokumentar, red.), og pressen tog det op. Men rent faktisk var det sundt.

- Vi havde det godt med hinanden, Romain og jeg. Det var noget, som gjorde, at man altid vidste, at man blev slået, hvis man ikke gjorde sit absolut yderste, siger danskeren.

Romain Grosjean og Kevin Magnussen havde i særdeleshed i det sidste halvandet år et strålende forhold til hinanden. Foto: Jan Sommer

- Hvordan vi bruger hinanden? Vi har jo adgang til hinandens data, og det er nemmere at bruge den data konstruktivt, hvis den er bedre end din egen.

- Hvis der er sving, hvor din teamkammerat er hurtigere, kan du kopiere eller lære fra det. Det er det hovedsagelige. Og så den åbenlyse med, at to er bedre end en. Min feedback eller mit synspunkt bliver bakket op eller det modsatte af en anden.

- Hvem af dine teamkammerater har du lært mest af indtil videre?

- Det vil være Jenson (Button, red.). Også i kraft af, at det var mit første år, og jeg havde rigtig meget at lære. Men han er også den mest erfarne. På det tidspunkt var han i sin 15. sæson. Der er bare rigtig meget at lære.

- Man ser både hans styrker og svagheder, og så er det med at lære af hans styrker. Men man fokuserer også meget på sig selv.

