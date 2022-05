- Mit hårdeste race nogensinde

MIAMI (Ekstra Bladet): Sveden haglede af Kevin Magnussen, da han gjorde status efter sæsonens største skuffelse.

- Det var det varmeste, jeg nogensinde havde prøvet. Ligesom at arbejde i en sauna, konstaterede den 29-årige dansker, som ellers både har racet i Singapore og Malaysia.

Betingelserne ville ikke have gjort det store, hvis teamet havde forladt Miami med point, men for hans vedkommende endte grandprixet i tårer med et satset pitstop og hele to sammenstød med Lance Stroll.

Da det så allerbedst ud, talte Magnussens løbsingeniør om at kunne matche Mercedes’ George Russell, som sluttede femmer. Selv hvis det ikke var lykkedes, var farten der til nogle point, og hvis alt havde flasket sig perfekt en sjette- eller syvendeplads.

Så gode placeringer var ikke spil, da løbet blev vendt på hovedet med en sen safetycar.

Danskeren nærmest insisterede på at få skiftet dæk, selv om han røg ned på 13. pladsen med den manøvre.

- Det var min beslutning at pitte under safetycar. Jeg troede, det var den bedste beslutning. Måske var det ikke, men var det en fejl, så var det ikke teamets fejl. Men jeg kunne have scoret point, sagde Magnussen til Ekstra Bladet.

Temperaturer og luftfugtighed var ekstreme i Miami. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Altafgørende var dog et sammenstød med Lance Stroll. Lige efter genstarten snuppede canadieren en del af Haas-racerens frontvinge.

- Uden den kontakt ville vi have haft rigtig god pace til sidst. Det handlede om at holde Sebastian bagved og komme inden for de fem sekunder, som Alonso havde i straf. Det var opgaven. Med begge sider af frontvingen ville det ikke have været et problem.

Til allersidst kørte de sammen igen.

- Den første var i sving to, hvor jeg var på ydersiden. Han kørte bredt, og der fik jeg skaden. Og på en af de sidste omgange gav han den et forsøg i sving 11. Det samme skete med modsat fortegn. Jeg bremsede for sent og ramte ham.

Dommerne kaldte den første for en racinghændelse, mens Magnussen fik skylden for den anden og en ubetydelig tidsstraf på fem sekunder.

Teamkollegaerne var involveret i en noget større episode. Havde modparten været en anden end Mick Schumacher, ville Sebastian Vettel næppe have taget det så pænt, som det var tilfældet.

Den unge tysker var blevet ude under safetycar og forsøgte på ældre dæk at holde sin mentor bag sig.

Det lykkedes ikke! Dommerne kaldte det hændeligt uheld, men Schumacher kan i hvert fald ikke give Vettel skylden for, at karrierens første F1-point glippede.

- Det er svært se noget i spejlene på de her biler. Jeg prøvede ikke at gå for dybt og at efterlade plads, men det var for snævert, sagde Haas’ tysker bagefter.

Foto: CHANDAN KHANNA/Ritzau Scanpix

- Jeg skal se situationen udefra, før kan jeg sige mere, og så vil jeg naturligvis tale med Seb om den.

- Det ville altid være svært at holde biler på nye dæk bag mig. Det var meget ulykkeligt at skulle slutte det på den måde, når jeg var på god vej mod point, lød det fra tyskeren.

I VM-stillingen haler Max Verstappen ind på Charles Leclerc. Hollænderen vandt en efter omstændighederne overraskede nem sejr trods to Ferrari i front ved løbets start.