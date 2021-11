Mod alle odds: Ufatteligt comeback

Lewis Hamilton leverede et mindre mirakel i Brasilien og henter syv point på Max Verstappen efter et ufatteligt comeback på Interlagos

Red Bulls teamchef Christian Horner kom allerede med den dystre profeti efter lørdagens sprint-kvalifikation.

- Med Lewis’ fart i sprinten kan han vinde søndagens løb. Det vil blive meget svært at forsvare sig mod ham med den fart, sagde han.

Horner fik ret.

Mod alle odds fuldendte Lewis Hamilton et fuldstændigt ufatteligt comeback under Brasiliens Grand Prix og gør VM-fighten mod Max Verstappen intens og uforudsigelig igen.

Den forsvarende mester formåede at kæmpe sig igennem både en diskvalifikation fra fredagens tidtagning og fem strafplaceringer til selve løbet grundet en ny motor.

Søndag startede han tier og vandt alligevel på Interlagos foran Max Verstappen og Mercedes-teamkammerat Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton er en populær skikkelse i Brasilien og var ikke sen til at henrykke de lokale fans. Foto: Ricardo Moraes/Ritzau Scanpix

Dermed er hollænderens forspring i VM-kampen reduceret til 14 point med tre løb tilbage.

Max Verstappen fik ellers en perfekt start sammen med teamkammerat Sergio Pérez. For en stund lå de sammen i front efter at have passeret pole-sitter Bottas, mens Lewis Hamilton avancerede bagfra.

Briten var oppe som nummer firer efter kun fire omgange.

Takket være en teamordre var han forbi Bottas og lå treer efter fem.

Efter klar fordel til Red Bull sidste uge i Mexico stod det hurtigt klart, at Mercedes havde lidt mere at skyde med i Brasilien.

Valtteri Bottas ikke en skidt start og blev straks overhalet af Max Verstappen. Foto: Amanda Perobelli/Ritzau Scanpix

Hamilton var forbi Sergio Pérez på omgang 20 af de 71, og så gik jagten ellers ind på Max Verstappen i front.

Tre forsøg skulle der til for at komme forbi den førende i mesterskabet. Og det ene endte i en ny kontroversiel batalje mellem de to kamphaner.

Verstappen balancede på et knivsæg, da han han afviste Hamilton i sving fire, og begge var af banen. Dommerne fandt dog ikke situationen værdig til nærmere undersøgelse.

Se VM-rivalernes batalje

Tredje gang kunne Verstappen dog ikke matche sin rivals topfart og så ham stikke af sted mod sejr.

- Sådan overvinder man 20 pladsers diskvalifikation, konstaterede teamchef Toto Wolff over radioen.

- Det var rent faktisk 25, rettede Hamilton ham til.

Max Verstappen fører fortsat VM-kampen og var ved godt mod, selv om hans rival havde hevet et mindre mirakel op af posen.

- Vi prøvede alt, og det var en god kamp, men vi manglede bare lidt fart til sidst, sagde hollænderen.

- I dag handlede lidt om at begrænse skaden, og vi vender stærkt tilbage til de næste løb.

Allerede om en uges køres der igen i Qatar.

Denne weekend bød på et historisk resultat længere nede på gridden.

George Russell har i sine snart tre sæsoner for bundholdet Williams været helt sublim sammenlignet med sine teamkammerater.

Før weekendens løb har han aldrig for Williams været langsommere under tidtagning end en teamkammerat.

55-0 stod den interne duel, men i sit fjerdesidste løb, før han skifter til Mercedes, gik den ikke længere for den talentfulde brite.

Nicholas Latifi slog ham i tidtagningen fredag og holdt sig foran i lørdagens sprintkvalifikation. Så George Russells statistik lyder nu kun 55-1 ...

I løbet satte briten dog tingene på plads og sluttede foran Latifi, men uden for pointene.