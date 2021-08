Modig protest - ironisk diskvalifikation

Sebastian Vettel bad nærmest om at blive diskvalificeret efter søndagens løb i Ungarn - han blev det dog for en helt anden grund, end han måske regnede med

Den tyske superstjerne Sebastian Vettel stjal meget af opmærksomheden, da der søndag blev kørt Formel 1-grandprix i Ungarn.

Tyskeren havde inden løbets start nemlig taget en t-shirt i regnbuefarver på med skriften 'Same Love' for at vise sin støtte til homoseksuelles rettigheder i Ungarn, efter landet har vedtaget flere kontroversielle love mod homoseksuelle de seneste måneder.

Den 34-årige tysker beholdte t-shirten på under afspilningen af Ungarns nationalmelodi, og det behagede ikke arrangørerne. Efter løbet, hvor Vettel endte på en flot andenplads, blev han kaldt ind til en samtale med arrangørerne, hvilket tyskeren mente var på grund af t-shirten.

Sebastian Vettel viser sin støtte til LGBT-rettigheder inden løbet. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Ifølge reglementet skal kørerne nemlig stå i deres køretøj under afspilningen af nationalmelodien inden løbet.

- Jeg bliver glad, hvis de diskvalificerer mig. De kan gøre, hvad de vil. Jeg er ligeglad, jeg vil gøre det igen, sagde Sebastian Vettel til pressen efterfølgende ifølge Eurosport.

Havde for lidt brændstof

Sebastian Vettel endte faktisk med at blive diskvalificeret - dog for noget helt andet. Årsagen til diskvalifikationen var i stedet, at der var for lidt brændstof tilbage i tyskerens Aston Martin efter løbet til, at der kunne afleveres en passende prøve.

Ifølge reglerne skal der kunne fjernes en liter brændstof fra bilerne, men det var kun muligt at tage en prøve på 0,3 liter fra Vettels bil. Dermed mistede tyskeren sin andenplads.

Vettels hold, Aston Martin, sagde efter løbet, at de ville appellere beslutningen.

Løbet i Ungarn blev noget overraskende vundet af franske Esteban Ocon, der kører for Alpine. Det var den 24-årige franskmands første Formel 1-grand prix-sejr i karrieren.

