Motor-mystik: Fordel forduftet

Under normale omstændigheder ville Lando Norris’ imponerende fjerdeplads for McLaren være den store historie. Eller at Williams med George Russell ovenpå det hæderkronede teams rædderlige 2019-sæson har lukket hullet til de bagerste trække overskrifter.

Men udover at Mercedes sikkert sikrede de første pladser, var Formel 1-sæsonens første kvalifikation spækket med overraskelser.

Størst var derouten for alle teams drevet af Ferrari-motor. Uden undskyldninger med trafik eller gule flag blev Sebastian Vettel kun nummer 11. Teamkammeraten Charles Leclerc kvalificerede sig kun som syver.

Meget bedre gik det ikke for Ferraris kundeteams.

Romain Grosjean og Kevin Magnussen kvalificerede sig som 15 og 16 med Alfa Romeo-duoen som 18 og 19; indimellem klemte George Russell sig i sin Williams.

Yderst påfaldende på den lille østrigske powerbane, hvor Kevin Magnussen sidste år kørte femtehurtigste tid med Alfa Romeo-duoen som syv og otte og Charles Leclerc helt i front.

Hvor stammer problemerne fra?

- Svært at sige. Både vi og Ferrari havde det svært i dag. Det er en bane, hvor man med høj topfart, masser motorkraft og effektivitet med vindmodstanden har en god bil. Det er alt, hvad jeg kan sige. Vi mangler lidt fart på langsiderne, og det koster en masse omgangstid. Vi har været nødt til at pille downforce af for at kompensere for det, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- I Barcelona til test var vi på en bane med høj downforce, så måske når vi kommer til sådan nogle, bliver vi bedre. Jeg tror ikke, vores bil er dårlig i svingene, men vi har været nødt til at pille downforce af for at holde trit med de andre på langsiderne, og det er aldrig ideelt.

Ferraris manglende fart var et dediceret chok til den udsatte F1-premiere. Foto: Darko Bandic/Pool/Ritzau Scanpix

Ferrari-motoren havde sidste år en klar fordel, og særligt fabriksholdet var i perioder umulige at fange, når det gik meget ligeud. Rivalerne mistænkte Ferrari for at være lidt for smarte med både oliebrug og brændstoftilførsel, hvilket afstedkom en undersøgelse fra det internationale motorsportsforbund, FIA.

Som de blev indledt, begyndte topfarten at mangle, og sagen endte i et privat forlig. Nu synes Ferrari-motoren ikke at være den hurtigste længere.

En fair analyse eller et tilfælde?

- Folk må spekulere, alt hvad de vil. Det er ikke noget, jeg vil bidrage til, siger Kevin Magnussen.

Teamkammeraten Romain Grosjean erkender, at motoren føltes hurtigere sidste år.

- Det er altid svært at sammenligne forskellige år, men generelt har de Ferrari-drevne biler taget et skridt bagud. I hvert fald under kvalifikation. Måske har de andre forbedret sig. Vi havde en fordel i fjor, som vi ikke lader til at have længere, siger han.

Sebastian Vettel var helt store overraskelse. Tyskeren kvalificerede sig kun som nummer 11. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Teamchefen Günther Steiner er enig.

- Vi har hverken lavet nogle store analyser eller talt med dem om det. Jeg kan ikke sige, at det er fantastisk for se på, hvor Ferrari er, hvor Alfa Romeo er, og hvor vi er. Vi er nødt til at sætte os og finde ud af, hvad grunden er.

Han har dog håb om, at Haas-raceren denne sæson er noget mere konkurrencedygtig i selve løbet end forgængeren.

- Jeg tror, vi er bedre i long runs end sidste år. Som I kan se på fartmålingerne, prøver vi at opnå en vis topfart, så vi ikke er siddende ænder som i fjor, hvor vi ingen chance havde overhovedet.

- Vores long runs var okay uden at være fantastiske, siger han.

