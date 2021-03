Mystik omkring Alonso-ulykke: Klar på rekordtid

Når Formel 1-sæsonen indledes med tre dages vintertest på Bahrain International Circuit 12.-14. marts, er det med Fernando Alonso bag rattet på Alpine F1’s A521-racer, siger teamet.

Efter sin cykelulykke, som krævede en operation efter brud på kæben, er den 39-spanier helet på rekordtid.

- Fernando har det godt. Han havde en slem hændelse. En cykelulykke slipper man sjældent nemt fra, men han var heldig og endte kun med skade på kæben.

- Resten er fint. Fernando er fuldstændig fit, sagde den nye Alpine-boss Laurent Rossi til teamets onlinelancering.

- Vi er endda overraskede over, hvor hurtigt han er helet. Han bekræftede over for os næsten lige efter uheldet, at han vil være i Bahrain, hvilket er bekræftet af lægerne, siger Rossi, der afløser Cyril Abiteboul som øverste chef for Renault-gruppens F1-team.

Mandag lagde Alonso en kort videohilsen på sociale medier.

Alligevel hviler en vis mystik over hele hændelsen.

Før annonceringen meddelte Alpine til pressen, at Fernando Alonso ikke ville deltage i lanceringen af bilen, fordi han ikke kunne rejse fra Schweiz til Storbritannien.

Det rynkede bryn, fordi man som bekendt også har internet i alpelandet. I disse coronatider foregår alle pressemøder til lanceringerne alligevel via Zoom eller Teams.

Væk er den gule farve og Renault-navnet. Teamet hedder nu Alpine F1 og er klædt i de franske farver. Foto: Alpine Racing F1

Samtidig har man i 11. time hevet den fyrede Alpha Tauri-kører Daniil Kvyat ind som officiel reservekører.

Fernando Alonsos ulykke skete 11. februar, og han blev opereret dagen efter, da lægerne fandt et brud i kæben. Han skal også hele hurtigere end de fleste andre kæbepatienter, hvis han skal være testklar til ekstreme G-påvirkninger en måned senere.

Spanieren har været svært uheldig i senere år med sine skader. I 2015 og 2016 gik han glip af en vintertest plus to grandprixer som følge af uheld på banen.

Til Alpine F1 Teams lancering blev Guanyu Zhou annonceret som den sidste officielle testkører. Kineseren er som Christian Lundgaard del af teamets akademi og går ind til sine tredje sæson i F2, hvor danskeren kører sin anden sæson og er blandt mesterskabsfavoritterne.

