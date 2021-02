Mystisk lancering: Skjuler Red Bull en trumf?

Formel 1-holdene forsøger altid at holde kortene helt tæt til kroppen før sæsonstart. De første billeder af bilerne er altid retoucherede, så konkurrenterne ikke kan se væsentlige ændringer.

Ved fysiske lanceringer bruger man ofte sidste års bil med lidt nye farver på.

Alligevel fandt Red Bull på en ny variant i denne uge, som vækker opsigt.

Efter lanceringen fik teamets kørere lov til at lufte den nye bil, RB16B’eren, til en såkaldt ‘shake down’ på Silverstone. Alt sammen inden for reglerne, da man benytter demonstrations-dæk og kun må tilbagelægge 100 km.

På banen var også sidste års RB15-model.

Hvad der får de store motorsportsmedier og tech-eksperter til at undre sig er imidlertid, at Red Bull på sit pressesite efterfølgende frigav 76 billeder og en video.

Men alle sammen af sidste års bil ...

Den slags gør man med vilje, så er det en trumf Red Bull skjuler, som de ikke vil have rivalerne til at se, før det bliver alvor?

Dog er der grænser for, hvor meget bilen kan ændres. Pandemien har gjort, at man viderefører store dele af sidste års bil for at spare penge.

Holdene har fået lov til at ændre to ting på bilen efter eget valg.

Herudover skal dele af gulvet, bremsekølingen og diffuseren forenkles for at pille noget aerodynamisk vejgreb af bilerne. Udviklingen er gået så stærkt siden 2017, at hverken dæk eller baner efterhånden kan følge med, hvor hurtigt bilerne kører.

Så noget er nyt.

Som man kan se blandt andet på den bagerste del af gulvet, er der her tale om sidste års RB15'er. Foto: Red Bull Content Pool

Glæd dig til F1 i 2021 - selv uden Kevin

Godkender kontroversiel F1-plan

Så fik han lige Alonsos plads

Sidste sæson var Red Bull klar toer efter Mercedes. Selv om de sluttede sæsonen stærkt af med sejr til Max Verstappen i Abu Dhabi, nedtoner han chancerne for at udfordre i 2021.

- Lige i øjeblikket vil jeg ikke hype noget. Vi tager det stille og roligt og passer vores job. Vi taler på banen og ikke uden for banen. Sådan foretrækker jeg det, sagde Verstappen torsdag på en onlinepressekonference.

Hans nye erfarne teamkammerat er lidt mere ambitiøs i sine udtalelser. For Sergio Pérez er målet at overpræstere.

- Hvis vi har en bil god nok til at vinde mesterskabet, skal vi vinde. Hvis vi har en bil god nok til at være toer, skal vi vinde. Vi skal overpræstere bilens potentiale, siger mexicaneren, som i Bahrain vandt sit første løb i karrieren.

Debriefing fra Abu Dhabi: I kulissen til Kevins farvel

Her er Kevins nye liv

Unikt indblik: KUN for F1-nørder og Kevin-fans