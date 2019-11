Nådesløs dom: Gør en ende på Haas' lidelser

Det amerikansk grandprix blev ikke det store sus for Haas, der ellers var på hjemmebane på Circuit of the Americas.

Efter en god kvalifikation fra Kevin Magnussen blev søndagen så at sige trist og grå hverdag for Haas, der ikke havde farten til at følge med og samtidig igen havde store problemer med dækkene.

Derfor er det også mest teamet, der få på puklen, når man tager en rundflyvning til de store Formel 1-sites, der bedømmer kørerne.

Kevin Magnussen får trods sin sene exit pæne ord med på vejen for trods alt i løbets begyndelse at have været konkurrencedygtig og i kamp om pointene.

Her er karaktererne til danskeren:

Autosport - 8/10

Det store motorsportssite Autosport bedømmer Kevin Magnussen pænt:

'Havde krammet på Grosjean i kvalifikationen og rykkede frem til en 10.-plads. Men Haas var ikke hurtig nok, og han faldt snart tilbage, og han måtte trække sig sent, da en bremseskive eksploderede og sendte ham i gruset fra en 16.-plads i en bil, der ikke har farten til at true omkring pointene.

'Dom: Som den hurtigste Haas-kører og ved en overgang at have fået bilen i pointene var det her faktisk en god weekend.''

Crash - 6/10

Et andet stort motorsportssite, der ikke lægger fingre imellem i evalueringen af raceren:

'Er der ikke nogen, der vil gøre en ende på Haas' lidelser i 2019? Endnu en hård dag på kontoret for det amerikanske mandskab, selv om Magnussen førte an i løjerne under kvalifikationen og endda tidligt var i pointene, inden et løbslangt problem med bremserne gjorde, at han røg ned gennem feltet.'

Auto Motor und Sport - 6

For de tyske bilentusiaster står det soleklart, at Haas må og skal gøre noget ved holdets dækproblemer:

'Magnussen forsvarede point i otte omgange - derefter gik det baglæns fra 9.- til 14.-pladsen. Først der kunne han pitte og komme af med de gamle dæk, der hurtigt mistede grip. Det blev ikke bedre gennem løbet.'

F1.com - Taber

På det officielle Formel 1-site deler de ikke individuelle karakterer ud. Her arbejder de med koncepterne vindere/tabere efter et grandprix. Og her er Haas ikke overraskende listet som en taber.

'Sæson-afslutningen kan ikke komme hurtigt nok for Haas. Det amerikanske teamhavde endu et miserabelt løb på hjemmebane, efter at de for tredje løb i træk ikke fik point.'

'De vidste, at det ville blive hårdt, og det beviste både Romain Grosjean og Kevin Magnussen ved at mangle både grip og fart.'

'Fortsætter det på denne måde, er Haas i fare for at levere den dårligste pointhødst og VM-placering, siden de gik ind i sporten i 2016.'

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt har også givet samtlige kørere karakterer. Dem kan du se herunder:

Se alle karaktererne: Kevin overstråler Grosjean

Rygterne svirrer: Ferrari snød sig til topfart

Overkogt Kevin: Eksplosion satte punktum

Nedslået kollega: Kevin har overtaget