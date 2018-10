Nåede milepæl: Haas-boss positivt overrasket

AUSTIN (Ekstra Bladet): Umiddelbart efter kvalifikationen i USA hang især Kevin Magnussen med næbbet oven på endnu et nederlag til teamkammeraten en startplacering som 12’er for andet løb i træk.

Samtidigt risikerer Renaults pludselige opblomstring at gøre ondt både i konstruktør-VM og den individuelle stilling, hvor den danske Haas-kører er i fare for at sakke bagud i den tætte kamp om syvendepladsen.

Når starten går søndag aften dansk tid har begge Haas en Renault holdende foran sig.

Alligevel var teamchef Günther Steiner overraskende positiv, selv om ingen af hans kørere fik det optimale ud af lørdagen.

Uden en lille fejl i sidste sving kunne Romain Grosjean have nået sjettepladsen, men måtte nøjes med ottende bedste tid. Og Kevin Magnussen fik det forkerte ben ud af sengen lørdag.

- Men det er vores hidtil bedste kvalifikation i USA. Du kan ikke få det hele. Vi er nødt til at tage et skridt ad gangen, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- Jeg har lige fået at vide, at Romain nåede Q3 for 11. gang i træk. Det er ret enestående. Hvilket overraskede selv mig.

- Jeg synes, vi er i god position med begge biler til at score point. Det er ikke rart, at Renault er foran os, men det er rent faktisk en bane, hvor man lidt nemmere kan overhale. Forhåbentligt får vi det gjort, siger han.

Løbet har potentialet til at blive noget mere interessant end de seneste, for holdene går mere eller mindre blinde ind til det.

Med dertilhørende muligheder for at ramme både rigtigt og forkert med strategien.

Fredagen regnede væk, og på en times træning lørdag er det begrænset, hvor meget man kan nå at lære. Når banetemperaturen ifølge vejrudsigten samtidigt bliver 15 grader varmere, viskes tavlen ren endnu en gang.

Foto: AP

Fra sin startposition som 12’er sætter Kevin Magnussen også snuden op efter nogle yderst tiltrængte point.

- Jeg kan helt sikkert kæmpe mod dem foran. Det ser meget tæt ud. I visse dele af tidtagningen var jeg to tiendedele fra sjettehurtigst - hvor jeg lå 12’er. Midterfeltet er ufatteligt tæt.

- Hvis vi kan finde en fordel på strategien, kan alt ske, siger han.

USA’s Grand Prix køres fra klokken 20.10 dansk tid - følg med live på ekstrabladet.dk

