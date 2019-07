Når du at blinke? Pitstop-verdensrekord med dansk islæt

Med et pitstop på 1,91 sekunder præsterede Ole Schack og resten af Red Bull-mekanikerne under Storbritanniens Grand Prix verdens hurtigste pitstop

Ufattelige 1,91 sekunder var al den tid, Red Bulls pitcrew skulle bruge på at skifte fire hjul på Pierre Gaslys racer under Storbritanniens Grand Prix.

Hvis nogen skulle være i tvivl er det pænt hurtigt, og en tusindedels forbedring af den verdensrekord Red Bull tidligere delte med Williams.

På venstre baghjul finder vi danske Ole Schack. Sønderjyden er den mest erfarne mekaniker i hele teamet og har sammen med teamchef Christian Horner som de eneste deltaget i samtlige grandprixer for Red Bull.

Det imponerende niveau blev holdt gennem hele løbet.

Max Verstappens to stop blev gennemført på 1,96 og 2,02 sekunder, hvilket betyder, at løbets tre hurtigste pitstop alle blev lavet af Red Bull og samlet varede under seks sekunder.

Med et stop på 1,96 sekunder for Max Verstappen, lykkes det hollænderen at overhale Charles Leclerc i pitten. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Hollænderens første lynhurtige stop gjorde ham i stand til at overhale Ferraris Charles Leclerc i selve pitlane.

Formel 1 er teamwork, hvis nogen skulle være i tvivl.

Red Bull fører nu DHL's pitstopkonkurrence suverænt foran Williams og Ferrari.

Læs Ole Schacks fascinerende historie og vej til Formel 1 her.

