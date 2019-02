'Når Grosjean rammer plet, kan Kevin ikke følge med'

Hvert team har sine udfordringer til den kommende Formel 1-sæson; ikke mindst Haas-duoen Romain Grosjean og Kevin Magnussen. I en større optakt peger BBC's anerkendte F1-redaktør Andrew Benson på akilleshælen i kørerkonstellationen på det amerikanske team.

Hos Romain Grosjean efterspørger han mere stabilitet og flere præstationer på franskmandens høje topniveau, som man i 2018 kun så efter sommerpausen.

- Grosjean var meget tæt på at skylle sin karriere ud i lokummet efter en række fejl i første halvdel af året for så at redde sig selv med en række fremragende præstationer senere, konstaterer Benson.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean går mod endnu en sæson som team-kammerater. Foto: AP

Kevin Magnussen derimod skal løfte sit topniveau, for selv om hans bund var høj i 2018, og danskeren scorede størstedelen af teamets point, er der for langt mellem de weekender, hvor han tryller noget inspirerende og overraskende ud af raceren, mener redaktøren.

- Magnussen var generelt mere overbevisende og stabil, men selv om han leverede nogle meget stærke præstationer sidste år, blev man efterladt med indtrykket af, at når Grosjean rammer plet, kan danskeren ikke helt følge ham, skriver Andrew Benson.

Teamet går endnu en sæson i møde, hvor de fra især teams som McLaren, Racing Point (Force Indias nye navn) og Williams vil blive kritiseret for det tætte samarbejde med Ferrari.

Fremtidens måde at være Formel 1-team på, siger de hos Haas, mens kritikerne mener, det strider mod sportens traditioner og DNA.

Når det er sagt ...

- Haas har indtil videre imponeret i F1. Men de kunne have gjort det bedre i 2018, og de ved det.

- Det grundlæggende mål for 2019 er at beholde deres konkurrencedygtige position - ofte målt på rå fart 'best of the rest' i sidste sæson - og så luge ud i fejlene og ustabiliteten for oftere at levere deres fulde potentiale, mener Benson.

Torsdag i London præsenterer Haas og hovedsponsoren Rich Energy teamets nye farver; det lugter i den grad af en kombination af sort og guld som i Lotus-teamets storhedsdage.

Selve VF19-raceren bliver dog først vist frem til offentligheden umiddelbart før vintertestens første dag 18. februar i Barcelona.

