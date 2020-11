Næste løb i fare: Op til Romain

SAKHIR (Ekstra Bladet): Mindre forbrændinger og et trykket ribben er umiddelbart de eneste skader, som Romain Grosjean pådrog sig i en af moderne Formel 1’s vildeste ulykker.

Men som han ligger med hænderne forbundet på BDF MC Military Hospital i Bahrain, er det svært at se ham trille ud til træning allerede på fredag.

Mandag formiddag besøger Günther Steiner franskmanden på hospitalet og først derefter vil Haas-teamchefen forholde sig til, hvem der sidder i bilen næste weekend.

- Jeg vil tale med Romain, før jeg vil spekulere over, hvem der kan afløse, hvis han ikke er i stand til det. For mig lige nu kører Romain, og hvis han ikke gør, så ved vi, hvad vi gør, siger han.

- Vi ser, hvad lægerne siger, og så tager vi den derfra. Naturligvis har vi en plan klar.

Man kunne sagtens forestille sig, at han holdt den næste uge fri for så at tage med teamet til Abu Dhabi og køre sæsonens sidste løb, som også er afslutning for både ham og Kevin Magnussen for Haas.

Sådan en ulykke kan også give ar på sjælen.

- Jeg ser på det, når jeg kigger ham i øjnene. Jeg har kun talt i telefon med ham. Lige nu kører adrenalinen rundt i kroppen på ham. Derfor venter jeg med at se ham til mandag, og så ser vi, hvor hans tanker er. Jeg støtter, hvad end han ønsker at gøre, siger Steiner.

Umiddelbart tackler Grosjean ulykken uden problemer.

- Han var ved godt mod, må jeg indrømme. Vi kunne joke lidt og talte så det hele igennem. Han spurgte mig om lidt, og jeg stillede ham nogle spørgsmål, men hans humør var godt, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- Da jeg ringede, talte han med sin søn og sin familie, så alt var godt.

Haas-bossen besøgte Romain Grosjean mandag formiddag. Behandlingen af brandsårene går godt, og franskmanden forventes udskrevet tirsdag 1. december.

Haas-teamet annoncerer næste års kørere inden for nær fremtid, men da både Mick Schumacher og Nikita Mazepin afslutter deres F2-sæson i weekenden, er de næppe i spil til en tidlig debut.

Selv om Günther Steiners telefon hurtigt lyste op med bejlere til eventuel vikartjans, har teamet både Louis Deletraz og Pietro Fittipaldi som reserver.

Favorit til at afløse vil være den amerikansk-fødte brasilianer med det berømte efternavn, som rent faktisk er indehaver af en F1-superlicens.

