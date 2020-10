Nævner Kevin hos storhold

En gammel McLaren-ven bringer Kevin Magnussen i spil til et sæde hos mægtige Red Bull sammen med Max Verstappen

- Et Haas-sæde er ikke interessant for alle, men de to sæder er også mere eller mindre taget.

Ordene stammer fra 77-årige Helmut Marko, der er tidligere Formel 1-kører og nuværende rådgiver for Formel 1-teamet Red Bull, hvor han også leder kørerudviklingsprogrammet.

Om Romain Grosjean og Kevin Magnussen begge fortsætter sammen hos Haas-teamet i 2021 er næppe sandsynligt, men skulle danskeren være uden sæde eller på udkig efter noget større, så bliver han nu sat i forbindelse med et fremtidigt sæde hos netop Red Bull. Her har Alex Albon langt fra kunnet holde samme niveau som Max Verstappen og vurderes til at være på vippen.

- Red Bulls kører-setup er interessant. Jeg har absolut ikke noget kendskab til Helmuts og Christians (chef Christian Horner) øjeblikkelige tanker, men det siges, at de meget vel kan kigge efter en ændring, siger Matt Bishop til Global Motorsport Media i et interview, som flere motorsportsmedier gengiver.

Bishop er tidligere kommunikationschef hos McLaren og var hos teamet dengang, hvor også Kevin Magnussen var der, så hans positive ord kan være reelle nok, men kan også ses som en mulig vennetjeneste. I hvert fald taler han meget positivt om danskeren, som han mener bør være i spil til Red Bull-sædet.

- Jeg ser Max og Kevin som et strålende par for Red Bull - det er to meget erfarne, men stadig unge - og uhyre hurtige og ekstremt ambitiøse og dygtige, der vil holde hinanden til ilden, når Mercedes sejr-maskine misser af en grund, siger Bishop.

Matt Bishop og Kevin Magnussen sammen i 2015. Foto: Tariq Mikkel Khan

Snakken om Magnussen og Verstappen er allerede nået til Holland



Udfordringen kan måske blive, om de to farer i totterne på hinanden på og uden for banen.

- Vil de altid komme godt ud af det sammen? Og hvad så... Man vil gerne have sine kørere til at fare i fjerene på hinanden fra tid til anden, siger Bishop, der peger på, at det også vil være sjovt at se Kevins og Max' kendte Formel 1-fædre ved siden af hinanden.

Uanset hvad ser Bishop gerne, at Magnussens Formel 1-karriere forlænges.

- Selvom han har besejret sine teamkammerater hos Renault og Haas, har han ikke haft bilerne til at vise den sensationelle vinderform, som alle, der så ham vinde World Series of Renault i 2013, ved, er der og stadig venter på at blive udnyttet, siger Bishop.

Hos Red Bull har Max Verstappen med 147 point scoret mere end dobbelt så mange point som Albons 64 point, men sparkes Albon ud, så har Helmut Marko tidligere peget på, at både Sergio Pérez og Nico Hülkenberg står klar, og de står formentlig foran danske Kevin Magnussen, der da foreløbig også er på kontrakt i Haas året ud.

Bramfri Red Bull-boss: Afløser klar i kulissen

Kørerkabale: Pønser på chokskifte

Kevins usikre fremtid