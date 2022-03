Natligt drama: Kørere i oprør mod F1

JEDDAH (Ekstra Bladet): Bliver der et grandprix søndag i Saudi Arabien. Natten til lørdag stod det endnu ikke 100 procent klart.

Formel 1 har aldrig været blege for at køre i kontroversielle lande, men fredagens begivenheder understregede, at hvis man kører videre, sker det i noget, som tangerer en krigszone.

Sportens kommercielle ejere ønsker at fortsætte, teamcheferne ligeså, men nogle af kørerne vil det anderledes.

Så meget stod klart efter et fire timer langt maratonmøde, der sluttede kl. 02.30 lokal tid. Uden nogen officielle forklaringer eller udtalelser bortset fra et par få ‘vi ses i morgen’.

Inden for den seneste uge er to missiler undsluppet Saudi Arabiens forsvar og har ramt mål i Jeddah. Fredag under fredagens første træning stod en oliefacilitet i voldsom brand efter et missilnedslag tæt ved lufthavnen godt ti kilometer fra branden.

Ifølge nyhedsbureauet AP har de iranske støttede Houthi-oprørere fra Yemen taget ansvaret for branden i Formel 1-sponsoren Aramcos anlæg, ligesom de har ramt en række andre mål i landet.

Luftrummet var lukket en stund, men blev åbnet ud på aftenen, mens oliebranden fortsatte. Foto: Tariq Mikkel Khan

Klokken 22.40 lokal tid meddelte F1 og FIA, at alt kørte videre. Foto: Tariq Mikkel Khan

Angrebet sker som konsekvens af borgerkrigen i Yemen, hvor Iran støtter det shiamuslimske mindretal, mens Saudi Arabien står på sunnimuslimernes side. Borgerkrigen raser på sit ottende år og har udviklet sig til en af verdens største humanitære katastrofer. Ikke mindst på grund af saudisk ledede luftangreb.

Fredagens traditionelle kørermøde blev indledt sammen med teamcheferne, F1’s øverste chef Stefano Domenicali samt den nye præsident for det internationale motorsportsforbund, FIA, Mohammed Ben Sulayem.

- Der er enighed om at fortsætte som planlagt. Vi stoler på de saudiske myndigheder. Angrebet var rettet mod et industrielt anlæg og ikke civile eller grandprixet, sagde Domenicali efter et kort møde, hvor teamcheferne enstemmigt erklærede sig klar til at fortsætte racerløbet.

Kørerne så det anderledes.

I fire timer blev der debatteret frem over tilbage. Teamcheferne blev lukket ind af flere omgange, og det samme gjorde de to øverste F1-bosser Stefano Domenicali og Ross Brawn.

Gennem de tonede ruder kunne man se mange af kørerne give udtryk for stærke meninger. Ikke mindst Lewis Hamilton, Fernando Alonso og Pierre Gasly.

Men kørerne ville det anderledes. Fernando Alonso gestikulerede - ofte. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lewis Hamilton og Fernando Alonso gik ud foran til det ventende pressekorps - dog uden at sige noget. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tre kørere gik ud af hovedøren. Lewis Hamilton, Fernando Alonso samt spanierens teamkammerat fra Alpine, Esteban Ocon.

Resten sneg sig ud bagved.

Kørernes tillidsmand, om man vil, GPDA-formand George Russell, gik sammen med F1-chefen Stefano Domenicali over til, hvor teamcheferne var samlet, før alle parter drog langsomt mod deres hoteller i Jeddah.

Kevin Magnussen - stadig i sin køredragt - var vej tilbage til Haas-lejren med sin træner og pressechef Stu Morrison. Klokken er nu 02.30. Foto: Tariq Mikkel Khan

Indikationerne peger mod, at grandprixet fortsætter.

Men kørerne har ikke udvist så stor utilfreds med et løb siden Sydafrikas Grand Prix i 1982 under apartheid-styret.

Da Australiens Grand Prix blev aflyst i 2020 på grund af et coronatilfælde, sad teamcheferne på et hotel til ud på natten, før den officielle melding kom om formiddagen.

Sportsligt var dagen noget af et mareridt for Kevin Magnussen.

Mekanikerne på Kevin Magnussens bil havde travlt fredag. To større problemer skulle fikses. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ligesom under kvalifikationen i Bahrain for en uge opstod en hydraulisk læk i kølersystemet, så første omgang varede kun en omgang.

Anden træning varede lidt længere, men blev stoppet af et formodet motorproblem. Det viste sig, at kontrolcomputeren var slået løs, da bilen havde ramt en kerb. Selve motoren havde det fint, men der skulle skiftes en del ledninger på bilen.

Hvis der bliver kørt videre, er der tredje klokken 15 dansk tid.