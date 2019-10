Nattedrama: Ærlighed koster superstjerne dyrt

Max Verstappen erkendte på sin pressekonference, at han havde ignoreret Valtteri Bottas' ulykke, hvilket endte med at koste ham pole-position

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Glæden varede kun et par timer.

De seneste to års vinder af Mexicos Grand Prix, Max Verstappen, scorede en overraskende pole-position på Autódromo Hermanos Rodríguez foran Ferraris favoritter, men den hollandske superstjerne fik ikke lov til at beholde den.

På det afgørende forsøg crashede Valtteri Bottas sin Mercedes i sidste sving, hvilket fremprovokerede et gult flag.

Red Bull-køreren ignorerede det imidlertid, holdt fuld gas og satte bedste sidste sektor af alle. Reglerne dikterer, at køreren her skal slippe speederen.

Derfor udstedte stewards tre strafplaceringer, så Verstappen starter firer, hvilket forfremmer Charles Leclerc og Sebastian Vettels Ferrarier til første startrække.

Selve straffen er ingen overraskelse og rimelig standard. Derimod undrer det, at dommerne skulle bruge så lang tid på at se nærmere på situationen, og Max Verstappens ærlige facon har næppe hjulpet ham.

Ferrari-kørerne starter i forreste række efter straffen til Verstappen. Foto: Eduardo Verdugo/Pool via REUTERS/Ritzau Scanpix

Til start følte dommerne ikke behov for at undersøge nærmere, men på den efterfølgende pressekonference blev han spurgt, hvorvidt han var klar over, at Bottas havde crashet.

- Jeg var klar over, at han havde kørt galt, svarede han.

- Slap du gassen, lød det opfølgende spørgsmål.

- Det så ikke sådan ud, vel?

100 løbs-jubilaren gør status: Mine bedste minder

Debriefing fra Japan: - Vi skulle have lyttet til kørerne

Hollænderen kan med god grund ærgre sig over sin beslutning, for han lå allerede til pole-position, før Mercedes-kørerens uheld, som også påvirkede rivalernes omgange.

Og det internationale motorsportsforbund, FIA, slår altid hårdt ned på episoder, som har med sikkerhed at gøre.

I Mexico runder Kevin Magnussen en milepæl, når han stiller op i sit 100. Formel 1-grandprix. Sammen med Ekstra Bladet mindes Formel 1-køreren nogle af sine bedste (og værste) stunder.

