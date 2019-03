Nedslået F1-veteran: Har kun styr på 20 procent

En kaotisk optakt til premieren på årets Formel-1 sæson har sat sine spor hos Williams-kører Robert Kubica.

Først havde teamet store problemer med overhovedet at få gjort deres nye FW42-racer klar til sæsonens første test i Barcelona, hvilket betød, at de slet ikke kom på banen de to første dage.

På den sidste testdag måtte de så opgive at fortsætte, da der manglede reservedele til bilen.

Og polakken, der står til at køre sit første løb siden en voldsom ulykke i 2011, er klar i mælet, når det kommer til at vurdere, hvor han står, inden starten i Melbourne 17. marts.

- Efter otte år ude vil jeg sige, at jeg har styr på 20 procent af det, jeg skal have styr på, inden vi tager til Australien.

- Der er mange spørgsmålstegn, men sådan ser virkeligheden ud. Det kan vi ikke lave om på, siger Kubica ifølge motorsport.com.

Adspurgt om et realistisk mål for Williams i Australien var tonen mildt sagt pessimistsik.

- Først og fremmest er vi nødt til at sikre os, at bilen forbliver i ét stykke, lød det fra Robert Kubica.

Kubica i FW42-raceren under testen i Barcelona, inden tekniske problemer igen stak en kæp i hjulet på det hårdt prøvede Formel-1 team. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

