Nedtoner ballade: - Jeg var vred

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Første omgangs sammenstød med Lewis Hamilton i Spaniens Grand Prix spolerede Kevin Magnussens løb og sendte den syvfoldige mester på et imponerende togt fra næstsidstepladsen tilbage gennem feltet.

Duellanterne så umiddelbart situationen meget forskelligt.

- Jeg kørte en normal linje. Jeg var på indersiden, og han kom ud af ingenting bagfra og ramte siden på min bil, sagde Lewis Hamilton efterfølgende.

Over radioen beskyldte Magnussen Mercedes-stjernen for at have torpederet ham – antydende, at det var med vilje.

Efter løbet nedtonede danskeren balladen.

- Jeg var vred lige i øjeblikket. Jeg skal se den igen, og så er vi videre.

Kevin Magnussen fik en god start og havde overhalet Valtteri Bottas, da han uden held forsøgte sig på Lewis Hamilton. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg mente ingenting med det. Du siger, hvad du siger, og virkeligheden er ofte en anden historie. Det var bare frustration over, at mit løb var ovre.

Haas-raceren var på dæk med mere greb, men man tager altid en risiko, når man går på ydersiden.

Når dommerne straks slog det hen som racing, som man ikke behøvede at se nærmere på, fortæller det også en historie.

Lewis Hamilton kørte sig på blændende vis gennem feltet efter sammenstødet. Han måtte overlade fjerdepladsen til Carlos Sainz, fordi der skulle spares benzin til sidst. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fra Kevin Magnussens teamchef lyder ingen kritik:

- Hvis du bakker af, overhaler Bottas dig måske. Det var ikke med vilje, ikke noget dumt, og jeg tror bare, at Hamilton havde en smule understyring og kørte ind i ham. Bare det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, siger Günther Steiner.

Barsk dag på alle fronter for Magnussen og Haas. Foto: Tariq Mikkel Khan