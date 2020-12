Nedtur før farvel-grandprix

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Kampen mod stopuret lørdag rundt på Yas Marina Circuit kommer ikke til at gøre den store forskel for Kevin Magnussen.

Udgangspunktet for den 28-årige danskers sidste grandprix for Haas bliver nemlig bagerste startrække.

Til sæsonfinalen i Abu Dhabi har hans side af garagen været nødt til at installere et ekstra sæt kontrol-elektronik og et ekstra batteri til hybridsystemet - begge dele ud over den tilladte kvote - hvilket udløser en gridstraf.

Allerbagerst kommer sidste uges overraskende vinder til at holde.

Sergio Perez’ sidste Mercedes-motor kan ikke klare endnu et løb, så Racing Point har måttet installere en helt ny enhed, hvilket sender ham allerbagerst.

Herudover har Charles Leclerc tre placeringers gridstraf med sig fra Bahrain for påkørslen af Sergio Perez på første omgang af Sakhirs Grand Prix, som også sendte Max Verstappen ud af løbet.

Kevin Magnussen sidder først i VF-20’eren til fredagens anden træning, da Mick Schumacher låner den i første session.

Haas-kørerne var langsomt af alle med Mick Schumacher næsten tre sekunder hurtigere end Pietro Fittipaldi. Tyskeren fik dog i modsætning til vikaren for Romain Grosjean lov til at køre en kval-simulation med kun en smule brændstof i tanken, hvilket forklarer hovedparten af forskellen.

Første træning i Abu Dhabi er en af årets mest ligegyldige, fordi den køres, mens solen har magt og temperaturerne er høje. Kvalifikation og løb begynder ved solnedgang under langt køligere temperaturforhold.

