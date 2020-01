Nedtur for Haas: Oliemillioner havner hos konkurrenten

I september bekræftede Haas-teamet over for Ekstra Bladet, at polakken Robert Kubica var på ønskelisten for 2020 som test- og simulatorkører, men nu står det klart, at han fortsætter sin Formel 1-karriere hos Alfa Romeo.

Det betyder også, at den polske oliekoncern PKN Orlen leder sine mange millioner sponsorkroner uden om Haas, og som Kubicas velgører pumper dem i Alfa Romeo Racing.

Kubica bliver reservekører for teamet, som tager navnet Alfa Romeo Racing Orlen. Han fik sin Formel 1-debut på holdet i 2006, da det hed BMW Sauber.

- Jeg er meget glad for at indlede dette nye kapitel i min karriere. Dette team har en særlig plads i mit hjerte, og jeg genkender med tilfredshed ansigter fra dengang, siger Kubica i en pressemeddelelse.

- Tiden og omstændighederne er forandret, men jeg er overbevist om, at jeg vil finde den samme beslutsomhed og sult efter sejre som dengang.

Robert Kubica nyder enorm popularitet i sit hjemland. Han er den første og hidtil eneste polak i Formel 1. Foto: Maxim Shemetov / Ritzau Scanpix

Teamchef Frédéric Vasseur byder først den nye storsponsor velkommen, før han i pressemeddelelsen taler pænt om sin nye testkører.

- Vi er henrykte over at byde Robert velkommen hjem, og vi kan ikke vente med at komme i gang med at arbejde med ham. Han er en kører, som ikke behøver præsentation, siger Vasseur og præsenterer ham:

- Han er en af de mest fremragende kørere i sin generation, og han demonstrerede, hvad menneskelig beslutsomhed faktisk betyder, da han kæmpede sig tilbage efter sin rally-ulykke, lyder det fra Vasseur.

At Kubica ender hos Alfa Romeo, er ikke top-overraskende. Polakken deler manager med danske Christian Lundgaard. Og da manageren - Alessandro Alunni Bravi - samtidig også er advokat for Alfa-teamchef Frederic Vasseur og sidder i teamets bestyrelse, er koblingen oplagt.

Ud over Alfa Romeo og Haas var også Racing Point på jagt efter Kubica og ikke mindst hans mange sponsor-millioner.

Kubica vandt som den første polak i historien et Formel 1-grandprix, da han sejrede i Canada i 2008, og han er fortsat den eneste polak, der har optrådt i Formel 1.

I 2011 kørte han galt i et rallyløb i Andorra og læderede sin højre arm, hvilket bragte hans fortsatte karriere i fare. I 2019 gjorde han dog comeback som Formel 1-kører, idet han tørnede ud for Williams.

Han har hele vejen igennem opnået støtte fra PKN Orlen, som har finansieret hans F1-drøm. PKN Orlen er en multinational koncern med hovedinteresser i Polen, Tjekkiet, Tyskland, Litauen, Slovakiet og Canada. Koncernen har 2.800 benzinstationer og leverer petrokemiske produkter til over 100 lande på seks kontinenter, lyder det i en pressemeddelelse.

Helt i særklasse: Var kollegaen knusende overlegen

Haas-generalprøve: Klar med vigtigt forsøg

Tæt på Haas-rolle

Se også: Intern konflikt: Antyder urent trav hos F1-team