Nedtur for Kevin: - Det er irriterende

Det gik på ingen måde som håbet.

I fredagens kvalifikation til Østrigs Grand Prix søndag havde Kevin Magnussen en kort arbejdsdag på asfalten, da han sluttede næstsidst.

Allerede efter Q1 var det farvel og tak, efter at danskeren blandt andet fik slettet en tid for at køre uden for banen.

I forkert gear

Senere i Q1 var der igen problemer. Denne gang inde i Haas-raceren.

- Jeg kunne ikke skifte ned. Jeg var i det forkerte gear i sving tre, hvilket du normalt kan slippe afsted med og miste nogle tiendedele, men ikke når det er tæt fra faktisk førstepladsen til 16.-pladsen med seks tiendedele fra hinanden.

- Vi havde farten til at være i Q3, men det er så tæt, at alt er muligt for alle, siger den 30-årige dansker til den skrevne presse.

Haas-danskeren sluttede næstsidst efter gearproblemer. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Tabte igen til holdkammerat

I stedet blev det blot til en 19.-plads. Kun Nyck de Vries satte en langsommere tid.

Kevin Magnussen var da også tydeligvis træt af kvalifikationens resultat og udsigten til bageste startrække søndag.

- Alt tegnede til, at vi kunne være med inden for de seks tiendedele. Der var ikke særlig langt op til top ti, hvis man forestillede sig, at jeg tabte et par tiendedele på det her i sving tre, så er vi der. Det er bare irriterende, at det er så tæt, siger Magnussen til Viaplay.

Holdkammerat Nico Hülkenberg formåede modsat danskeren at køre sig helt frem til Q3 og kvalificerede sig som otter. Magnussen er nu bagud 2-7 i den interne kvalifikationskamp hos Haas efter sæsonens første ni kvalifikationer.

Verstappen slipper for straf

Og pole-position? Ja, gæt engang. Den gik ikke overraskende til den forsvarende verdensmester, Max Verstappen. Hollænderen blev dog efterfølgende blevet kaldt til samtale hos FIA, der undersøgte, om han havde været i vejen for Kevin Magnussen i Q1. Afgørelsen blev, at han er udskyldig.

Det var da heller ikke en episode, der betød noget for danskeren. Han fik alligevel slettet sin tid for at have været uden for banen.

Lørdag er der sprint-shootout og spintløb, mens grandprixet begynder søndag klokken 15.