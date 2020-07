Nedtur: Motorbrok dyrt for Kevin

Billedet snyder, for der var ikke mange chancer for fotograferne til at forevige Kevin Magnussen under første træning før Steiermarks Grand Prix, den anden udgave af løbet på Red Bull Ring har fået navn efter regionen i Østrig.

Danskeren nåede kun tre installationsomgange, før han måtte parkere sin Haas i garagen.

- Jeg har et motorproblem. Sving fire, sagde han over radioen.

- Vi ser det, lød svaret, hvorefter Magnussen blev kaldt i pit til nærmere undersøgelse.

Det viste sig at være brok med hybrid-systemet, hvilket krævede udskiftning af batteriet. Mekanikerne blev færdige, ligesom det ternede flag blev vist, så Magnussen nåede ikke endnu en installationsomgang, men skulle være klar til anden træning.

For en uge siden missede Romain Grosjean første træning, da hydraulikken drillede.

Fokus for Haas i fredagens træninger er at få styr på løsninger til bremsekølingen, så de er i stand til at gennemføre løbet ...

Sergio Perez var hurtigst mand i sin Racing Point. Tiden blev sat på blødeste dæktype, som kun få teams benyttede.

