Nedturen vendt: Første triumf i ni år!

MONZA (Ekstra Bladet): For andet år i træk leverede Italiens Grand Prix på Monza en veritabel choksejr. Sidste år triumferede Pierre Gasly for Alpha Tauri, og søndag var sejrherren næsten lige så usandsynlig.

Daniel Ricciardo har fået en skrækkelig tid i orange og har ofte haft problemer med at følge teamkammeraten Lando Norris’ tempo.

På Monza vandt australieren McLarens første sejr i Formel 1 i ni år! Endda med Lando Norris på andenpladsen.

Senest en McLaren-kører stod øverst på podiet var Jenson Button i Brasilien i 2012. Senest de lavede en et-to var Canada i 2010.

Et af Formel 1’s mest succesrige teams har gennemlevet en nedtur, som startede i 2013 og blev forstærket, da de skiftede til Honda-motor i 2015.

Her krydser en McLaren målstregen først for første gang siden 2012. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Under tyske Andreas Seidls kyndige ledelse er samarbejdet med Mercedes genoptaget, og man har igen Mercedes som motorpartner.

Håbet var at køre med om sejre igen fra 2022-sæsonen. At den kom allerede i år, er et decideret chok.

I en kontroversiel situation crashede Lewis Hamilton og Max Verstappen sammen. Begge udgik, men selv på det tidspunkt lå Daniel Riccardo til sejren.

Han startede toer efter lørdagens sprint-kvalifikation og overhalede Red Bulls hollandske stjerne på vejen mod første sving.

Australieren holdt sig i front og øgede sin føring, da Red Bull skulle bruge 11 sekunder på at sætte frisk gummi på raceren.

- At føre fra start til slut havde ingen af os forventet. Men lige siden fredag vidste jeg, at der var noget godt på vej, sagde Daniel Ricciardo.

- En ting er at vinde, men at slutte 1-2 er bare sindssygt.

Rent faktisk er McLaren det første team til at gøre det i denne sæson ...

- For en sjælden gangs skyld mangler jeg ord, siger australieren.

Daniel Ricciardo jubler over sin første sejr siden Red Bull-tiden. Foto: Lars Baron/Reuters

VM-kampen og rivaliseringen mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton blev intensiveret, da de to bragede sammen i en situation, som dommerne ser på efter løbet.

Men de havde næppe været i stand til at fratage Ricciardo sejren, som løbet udviklede sig.

Valtteri Bottas kørte sig fra sidstepladsen til podiet, mens Charles Leclerc, Sergio Perez og Carlos Sainz tog de næste pladser.

Den kommende Mercedes-kører George Russell overraskede også med en niendeplads og to point for Williams.