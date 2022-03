Nej tak til Kevins plads

Kevin Magnussens tidligere holdkammerat Romain Grosjean ville have takket nej til det tomme sæde hos Haas denne sæson, hvis han fik tilbuddet

'Manden der gik ud af ilden.'

Sådan bliver franske Romain Grosjean tit omtalt, efter han på dramatisk vis kørte galt under Bahrains Grand Prix i 2020, og bilen brød i brand.

Han kom på mirakuløs vis helskindet ud af raceren, men løbet blev det sidste i Formel 1-regi for franskmanden.

Også selvom Haas skulle have tilbudt ham en plads i deres bil til 2022-sæsonen.

- Mange har spurgt, om jeg ville tage tilbage til Formel 1 - det ville jeg ikke. Jeg er glad i USA, virkelig glad for IndyCar, siger Grosjean til motorsportweek og fortsætter.

- Jeg ser virkelig frem til hver weekend, hvor jeg kan køre race og rent faktisk have muligheden for at vinde. Jeg havde en fantastisk karriere i F1, men alle løbene er bag mig, og de er en kæmpe del af mit liv.

Romain Grosjean kører for Andretti Autosport i IndyCar.

Romain Grosjean overlevede et af de værste ulykker i nyere tid. Heldigvis slap han ud af det kun med forbrændinger på hænderne. Foto: Andy Hone/Ritzau Scanpix

Glad på Kevins vegne

Haas fyrede deres russiske kører, Nikita Mazepin, på grund af hans families forbindelser til Vladimir Putin, og de smed samtidig deres russiske sponsor på porten. Det efterlod en eftertragtet plads i Formel 1-raceren, der skulle udfyldes.

Mod alles forventning blev det danske Kevin Magnussen, der blev fyret for selv samme hold efter 2020-sæsonen.

Selvom den 35-årige racerkører ville takke nej til Haas-sædet, er han glad på Kevin Magnussens vegne.

- Jeg synes det er fedt. Jeg er så glad på Kevins vegne. Han er en virkelig god fyr, siger Romain Grosjean.

Han fortæller også til motorsportweek, at han er overbevist om, at Nikita Mazepin kun kørte for Haas, fordi han havde en stor pose penge med til holdet.

Kevin Magnussen og Mick Schumacher er den nye kører-konstellation for Haas F1 Team til 2022-sæsonen. Foto: Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix

Men med Kevin er franskmanden sikker på, at holdets tyske kører, Mick Schumacher, får en anderledes teamkammerat.

- Mick Schumacher får en teamkammerat med erfaring og fart. Kevins styrke er, at han altid kan køre bilen, som den er, siger Grosjean og fortsætter.

- Bilen behøver ikke være perfekt, for at Kevin kan køre den. Han kan håndtere bilen, men jeg håber Haas giver ham en konkurrencedygtig bil.

Formel 1-sæsonens første race er i Bahrain søndag. Lørdag bliver den første rigtige styrkeprøve for Kevin Magnussen og resten af feltet, når der skal køres kvalifikation.

