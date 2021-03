Netflix afslører nye detaljer: - Find en sponsor

OBS! Indeholder citater og spoilers fra tredje sæson af Drive to Survive på Netflix

Hvis nogen skulle være i tvivl, så var Haas-teamet yderst tæt på at trække sig fra Formel 1 sidste år.

- Hvad har vi gjort rigtigt? Vi overlevede! Jeg lader det være med det. Der var en stor risiko for, at vi ikke ville være her mere, men alle samlede sig, og vi bliver her nu, sagde teamchef Günther Steiner kort før jul til blandt andre Ekstra Bladet.

I tredje sæson af Netflix’ populære ‘Drive to Survive’ stiller Formel 1-dokumentaren i et af de ti afsnit skarpt på de økonomiske problemer hos Haas, som førte til, at både Kevin Magnussen og Romain Grosjean blev afskediget.

Den dårlige 2019-sæson og dalende indtægter som følge af pandemien slår revner i fundamentet for teamet og ejeren Gene Haas’ vilje til at forpligte sig til endnu fem år i sporten.

Under Silverstone-løbene først i august og dermed i begyndelsen af den udskudte sæson ser man Günther Steiner være på telefonen med Gene Haas.

- Jeg vil ikke bruge flere penge på teamet. Du skal finde en sponsor, lyder ordren fra den amerikanske ejer.

Man følger jagten på især en tysk sponsor, som også kræver, at der følger en tysk kører med, hvis de skal åbne portemonnæen.

IT-firmaet 1+1 er sponsoren, som er på Haas-raceren til 2021, og køreren naturligvis Mick Schumacher.

- Det nemmeste ville være at have tonsvis af penge og fortsætte med de samme kørere uden bekymring, men der er et team, der skal holdes i live med den bedste talentmasse og økonomi som muligt, siger Günther Steiner i afsnittet.

Mick Schumacher var også i spil til et sæde hos Alfa Romeo, men reelt lå Haas forrest i kampen om ham længe. Foto: Netflix

- Det er et stort ansvar og et svært valg. Det bliver svært at fortælle Romain eller Kevin, at det er slut. De bliver kede af det. De er en del af familien, fortsætter han.

Dokumentaren giver indtryk af, at det længe så ud til, at kun en enkelt kører skulle udskiftes. Men samtidig antyder billederne, at sandheden er en anden.

I hvert fald optræder både 1+1 og Uralkali på det oplæg, man ser.

Uralkali ejes af Nikita Mazepins far Dmitrij; koncernen ender som titelsponsor for Haas til 2021 og lægger langt flere penge end tyskerne, men det ser man ikke noget til i dokumentaren.

I virkelighedens verden gik der også kun tre uger fra Mazepin-familien var gæster hos Haas under Ruslands Grand Prix, indtil kørerne telefonisk fik deres fyreseddel.

Afsnittet er et af de bedre i tredje sæson, fordi Haas igen har givet større adgang end mange af de andre teams. Alene kommentarer fra mekanikere under løb, hvor alt går galt, er temmelig underholdende.

Flere af mekanikerne bærer mikrofoner hos Haas, hvilket afstedkommer flere morsomme kommentarer. Foto: Netflix

Naturligvis bliver der også sat spot på Romain Grosjeans monstrøse crash i Bahrain, ligesom Valtteri Bottas' kamp mod både sine kritikere og Lewis Hamilton samt Lawrence Strolls ambitioner på vegne af sit team bærer andre afsnit.

Drive to Survive tager sine friheder i forhold til både steder og kronologi, når den klippes. Men ikke mere end at den både rammer den passionerede fan og kun let interesserede seere.

Største minus ved seneste sæson er, at den som så meget andet er påvirket af corona. Det har været sværere at komme helt tæt på til eksklusive billeder i et år, hvor alle skulle holde mindst to meters afstand ...

Drive to Survive III Tredje sæson af Netflix' dokumentar om Formel 1 dækker 2020-sæsonen i ti afsnit. Produktionsselskabet Box to Box Films står også bag dokumentarer som 'Senna' og 'Maradona'. En af grundlæggerne er desuden den Oscar-vindende producer af 'Amy' om sangerinden Amy Winehouse. Premiere 19. marts.

