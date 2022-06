Netflix med til højspændt F1-møde

Bølgerne gik højt under et møde mellem teamcheferne lørdag, da snakken gik på porpoising. Til stede i lokalet var Netflix med sine kameraer, og det har ifølge Red Bull-boss, Christian Horner, påvirket stemningen i lokalet

Det helt store samtaleemne i Formel 1 lige nu er porpoising.

Formel 1-biler der hopper ned ad langsiderne er ifølge nogle af holdene farligt og bør reguleres omgående. Især Mercedes har ikke holdt sig tilbage i debatten om, hvorvidt det er skadeligt for kørerne.

Lørdag i sidste uge blev der så afholdt et privat møde mellem teamcheferne, hvor der blev debatteret på baggrund af det internationale motorsportsforbund, FIA's, nye direktiv, hvor de vil måle og sætte grænser for, hvor meget raceren må hoppe.

Men en særlig detalje fra mødet, stejler Red Bull-chef, Christian Horner, over.

Netflix var nemlig med til mødet, da de fulgte Toto Wolff i løbet af grandprix-weekenden i Montreal i forbindelse med optagelserne til femte sæson af serien 'Drive to Survive.'

Men Horner syntes ikke, at streaminggiganten skulle have været med.

- Jeg synes, der blev spillet skuespil til det møde.

- Måske med Lewis' nye film på vej, får de ham (Toto Wolff, red.) på rollelisten, sagde han til motorsport.com.

Artiklen fortsætter under billedet...

Netflix' kameraer fulgte Toto Wolff under Canadas Grand Prix i weekenden. Foto: Jim WATSON/Ritzau Scanpix

Og Aston Martin-chef, Mike Krack, kan skrive under på, at stemningen til mødet var anspændt.

- Det var en smule emotionelt for nogle, sagde han, da det var slut.

Horner og Red Bull oplever færrest problemer med porpoising, og ifølge dem har rivalerne kun problemer med det, fordi deres biler er konstrueret for dårligt. Derfor er de selv uden om det.

Den 48-årige teamchef har flere gange også beskyldt Mercedes for at spille på sikkerheden for at trumfe en regelændring til deres fordel igennem.

Det pisser Toto Wolff af, der kritiserer, at andre hold skal spille et 'politisk spil' når det rent faktisk er et spørgsmål om kørernes sikkerhed.

3. juli skal Formel 1-cirkusset til Silverstone i England.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: