Nisse på spil i Haas-garagen

For tredje testdag i træk kom småproblemer i vejen for Haas-teamet

MONTMELO (Ekstra Bladet): Selv om Haas-teamet for første gang til årets vintertest rundede 100 omgange på en dag, forløber forberedelserne til 2019-sæsonen stadig ikke som planlagt.

Test- og simulatorkører Pietro Fittipaldi delte onsdagens køretid med Romain Grosjean, og tre gange skulle den komplicerede racerbil have hjælp af en ladvogn for at returnere til garagen.

Teamchef Günther Steiner finder trøst i, at alle problemerne isoleret set er små. De er heldigvis ikke mekaniske, men har med elektronikken at gøre, som betyder, at de af sikkerhedsmæssige årsager må slå motoren fra.

Men summen af dem er en irritation.

- Det er, hvad det er. I det mindste ødelægger vi ikke motorer. Vi skal bare finde, hvad der forårsager det. Men vi har stadig masser af tid. Jeg bryder mig ikke om det og vil gerne undvære det, men der er ingen grund til at være desperat, siger Günther Steiner til blandt andre Ekstra Bladet, da han gør status over tredje testdag.

Fejebladet kommer lidt for ofte i spil hos Haas i denne første uge af vintertesten. Foto: Jan Sommer

- Dagen var ikke så dårlig, for vi endte med over 100 omgange. Men det er aldrig godt at stoppe tre gange. Vi ville elske at køre 160 omgange - eller 200 - og det er aldrig godt at miste tid. Jeg vil ikke kalde det frustrerende, men det er irriterende, for vi ved, at bilen har potentiale. Kørerne kan lide den; vi skal bare finde de her små drillenisser.

De fleste teams kørte uden større tekniske problemer. Toro Rosso og Alfa Romeo nåede sågar ud at lufte sponsornavne på bløde dæk og sætte testens hidtil hurtigere tider.

Hvilket Haas endnu ikke har haft mulighed for.

Trods problemerne gentog Romain Grosjean efter sin anden dag i bilen dog glæden ved 2019-modellen.

- For at være fair var det ikke en dårlig dag. Ja, vi kom tilbage på ladvognen et par gange, men det er en del af test, når vi finder bilens begrænsninger, og hvad vi kan gøre bedre, siger han.

- Det vigtigste er, at fornemmelsen i bilen er god, og at der er blevet fremskridt siden i mandags. Jeg var allerede glad der, og jeg er endnu gladere for bilen nu. Vi forbedrer den og arbejder i den rigtige retning, siger han.

Trods for mange småproblemer bevæger udviklingen af 2019-raceren sig i den rigtige retning. Foto: Jan Sommer

Det forsinkede testprogram betyder imidlertid, at Pietro Fittipaldi bliver hevet ud af cockpittet torsdag formiddag til fordel for Romain Grosjean. Hvorefter Kevin Magnussen overtager til eftermiddag.

Hvis de tekniske problemer udebliver, og der er tid, får Haas-teamets simulatorkører chancen igen i næste uge, men lige nu er fokus på førstekørerne og testprogrammet før sæsonpremieren i Melbourne.

Efter en stille start på sin eftermiddag nåede Romain Grosjean teamets første lange stint med fuld tank - næsten en løbsdistance. Foto: Jan Sommer

F1-vintertest dag tre Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.17,704 minutter - 137 omgange Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.17,762 minutter - 138 omgange Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.18,164 minutter - 80 omgange Sebastian Vettel (Ferrari) 1.18,350 minutter - 134 omgange Max Verstappen (Red Bull) 1.18,787 minutter - 109 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.18,800 minutter - 63 omgange Romain Grosjean (Haas) 1.19,060 minutter - 69 omgange Pietro Fittipaldi (Haas) 1.19,249 minutter - 48 omgange Carlos Sainz (McLaren) 1.19,354 minutter - 90 omgange Sergio Perez (Racing Point) 1.20,102 minutter - 67 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.20,693 minutter - 88 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.20,818 minutter - 94 omgange George Russell (Williams) 1.25,625 minutter - 23 omgange

