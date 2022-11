Nød udsigten forrest: - Det var urealistisk

Kevin Magnussen nød at føre for en stund, men vidste, at det var en håbløs kamp at holde topholdene bag sig

Tre sprintløb i 2022 og alle tre udløste point til Kevin Magnussen og Haas.

Når man starter fra pole-position, ser det måske ikke så godt ud på papiret at slutte otter, som det var tilfældet med den 30-årige dansker, men som Felipe Massa konstaterede bagefter:

- Det var, hvad bilen havde fart til.

Samtidigt har Mercedes gjort seriøse fremskridt på det seneste efter deres svære start på sæsonen, hvilket George Russell udnyttede til at vinde sit første løb i Formel 1.

Selv om Carlos Sainz (Ferrari) sluttede toer i sprint-kvalifikationen starter Lewis Hamilton (Mercedes) i første startrække, fordi spanieren har fem placeringers motorstraf med sig til søndag.

Max Verstappen var denne lørdag ikke suveræn, som han har været det i størstedelen af sæsonen. Red Bull satte ham på den forkerte dæktype og samtidigt kæmpede han med skade på bilen.

Alt i alt var Kevin Magnussen godt tilfreds med udbyttet og det ene point for sin ottendeplads.

- Vi vidste, at vi ikke ville vinde løbet, og det var aldrig rigtig målet. Det handlede om at nyde at starte fra pole og så sikre point, sagde han efterfølgende.

Efter en god start fik Kevin Magnussen lov til at føre i to omgange, før topholdene kom buldrende. Foto: Ricardo Moraes/Ritzau Scanpix

- Det ville altid være urealistisk at holde dem bag mig, og jeg ville ikke engang prøve. Jeg vidste, at kampen lå omkring syvende-ottendepladsen, hvilket viste sig at holde stik. Så jeg ønskede ikke at miste for meget tid på dem, og jeg skulle også passe på mine dæk

- Den fase af løbet var lidt kedeligt, men selvfølgelig nød jeg at føre de første omgange, men jeg vidste, at det ville være sket efter det, og de biler ville stikke af.

- Jeg er rigtig glad for at have sikret et point, og jeg fatter stadig ikke helt, hvad der skete i går. Indtil videre har det været en ret god weekend, sagde Kevin Magnussen.

Til sidst var han lige ved at blive fanget af Aston Martins Sebastian Vettel. Alligevel forventer Magnussen, at søndagens grandprix bliver en anden historie.

Kevin Magnussen håber på flere point søndag, når modstanden er mere ligeværdig. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- ‘Seb’ var naturligvis hurtigere end mig til sidst, men jeg skal lige se på hele hans stint, for jeg blev overhalet hele tiden, og det gør ondt på dækkene. Til løbet er jeg i bedre position til at blive, hvor jeg er. Forhåbentlig kan det lade sig gøre, sagde han.

Mick Schumacher kørte et glimrende sprintløb og holdt sig ude af ballade, hvilket inkluderede to Alpine-racere, som ødelagde hinandens løb.

Tyskeren avancerede fra 20. til 12. pladsen.

Steiner om Kevin-indsats: 'Han gjorde et fantastisk stykke arbejde'

Haas-teamchef Günther Steiner var også godt tilfreds. Point på kontoen og nok så vigtigt ingen til Alpha Tauri, som er den største rival i konstruktør-VM.

- Efter at have startet fra pole med Kevin, opnåede vi, hvad vi ville og fik point. Kun et enkelt, men det er svært, når de store drenge kommer buldrende igennem, men vi fik det.

Mick havde et rigtig godt løb, og vi er i den god position til løbet. Der er en chance for point, så det var en god dag for os med igen fantastisk team-work.

