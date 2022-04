Nøglen til podiet

En podieplacering først og siden en sejr er de næste store mål for Haas-teamet og Kevin Magnussen i Formel 1.

Når sol, måne og stjerner står rigtigt, har de seneste sæsoner vist, at feltet nu er samlet så meget, at andre kan blande sig med topholdene.

Sidste år var det rent faktisk kun Alfa Romeo og Haas, som IKKE præsenterede en top tre-placering i løbet af sæsonen.

Selv om Albert Park er ændret en række steder, så overhalinger bliver nemmere, har det hidtil været en bane, som er til at forsvare på, og hvor en god tidtagning traditionelt kan konverteres til et godt resultat.

Andenpladsen til Kevin Magnussen i 2014 husker de fleste, men Haas generelt har gode minder fra Australien. Danskeren blev sekser i 2019 og burde have sluttet firer i 2018, hvis pitstoppet var afviklet normalt.

Men nøglen til Haas’ første podie er en anden end geografi.

- Jeg tror ikke, det kommer til at afhænge af banen. Hvis vi får et podie i år, skal vi først og fremmest være forrest af midterfeltet. Kan vi være den bedste bil efter de tre store teams, er vi de første til at få det podie, hvis der sker noget foran som en safetycar eller et rødt flag, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- På ingen bane tror jeg, at vi på ren fart i år vil kunne score et podie. Det ser jeg ikke ske. Men vi så flere steder sidste år, at vådt føre eller røde flag kan føre ting med sig.

Selvom Mercedes kæmper med sin nye bil, bliver de svære at slå på ren fart under løb. Men ikke umulige, hvilket man så i Jeddah. Foto: William West/Ritzau Scanpix

- Gasly vandt eksempelvis et løb på Monza for et par år siden, så der skal ske ting som det. Men er du ikke først i køen, får du det ikke, så det er der, hvor vores fokus skal være.

Den fine historik både personligt og for teamet i Melbourne tillægger Kevin Magnussen ikke stor værdi.

- Det handler mere om tilfældigheder, at jeg har haft gode weekender her. I 2019 var vi stærke under tidtagning gennem hele sæsonen, men svage i løbene. Jeg blev sekser, men i 2019 var overhalinger meget svære, hvilket var grunden til, at jeg kunne holde fast i sjettepladsen, fordi ingen kunne komme forbi.

- I 2018; hvem ved, hvad der var sket. Men vi var helt sikkert stærke.

Det var en hæsblæsende weekend i Saudi-Arabien, hvor Kevin Magnussen endnu en gang kørte sig i pointene på trods af problemer med fysikken. Selvom topholdene allerede er stukket af, kan Kevin med lidt held godt kæmpe om podiet

- Jeg tror, at det er tilfældigt, men jeg håber da, at der er en trend, som jeg ikke har fået øje på, der betyder, at vi altid er gode her. Men vores bil lader til at være ret god allround, siger Magnussen.

Han spår også et mere uforudsigeligt løb end normalt på disse kanter.

- Jeg tror, at det bliver lidt bedre, og i Jeddah så vi også flere overhalinger end i fjor. Bilerne ER helt sikkert bedre til at følge hinanden. Selv uden baneændringerne ville vi se flere overhalinger, siger Magnussen.

Tredje træning afvikles fra lørdag klokken 05.00 dansk tid med kvalifikation klokken 08.00.