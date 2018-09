Noget må gøres: F1-gigant tester ekstremt setup

Efter endnu en sæson med ringe resultater vil McLaren forsøge noget anderledes for at få fart i bilen i Sochi

Efter en mildest talt forfærdelig start på sæsonen, forsøger McLaren sig med en radikal ændring i setuppet til grandprixet i Sochi.

Teamet har nemlig planer om at kopiere flere elementer fra setuppet fra Monza, som er den hurtigste bane i Formel 1-kalenderen, for dermed at give bilen mere fart til løbet i Sochi.

Sochi Autodrome er en bane med flere skarpe sving og derfor markant langsommere end Monza. Derfor er et setup der med elementer fra det italienske løb en satsning af de mere ekstreme.

- Nogle af de ideer, vi testede på Monza, hvor vi forbedrede os om lørdagen, gik i retning af mindre downforce, så dem vil vi implementere.

- Forhåbentlig vil Rusland blive den første mulighed, for at gense disse setups, siger stjernekøreren Fernando Alonso ifølge Autosport.

Hvor mange ændringer og i hvilket omfang, bilen bliver påvirket i Rusland vides dog ikke.

McLarens sportsdirektør, Gil De Ferran, forklarer, at planen fortsat er under udarbejdelse, men bekræfter dog, at teamet vil benytte sig af setuppet fra Monza i en eller anden form.

- Jeg vil ikke gå i detaljer.

- Men som Fernando sagde, vedtog vi på Monza at tage andre midler i brug, og det virkede godt på den type bane, og måske vil vi gå i en lignende retning i Rusland, siger Gil De Ferran.

McLarens problem har så lang i sæsonen været, at for meget downforce og en for lav gearing har skabt problemer med tophastigheden. Det koster naturligvis dyrebare sekunder – det vil de altså forsøge at kompensere for med det nye setup.

Selv om den tidligere verdensmester Fernando Alonso som vanligt er McLarens bedste kører, så er han blot nummer otte i VM-stillingen – et enkelt point foran danske Kevin Magnussen.

McLaren indtager sjettepladsen i konstruktørernes verdensmesterskab - 18 point efter Magnussens Haas-mandskab på femtepladsen.

Grandprixet i Sochi bliver kørt 30. september.

