Noget vås - klap i

Samlet ti sekunders straf for at lave to prøvestarter i et område på banen, hvor det ikke var tilladt, kostede Lewis Hamilton chancen for i Rusland at tangere Michael Schumachers 91 grandprix-sejre.

Den seksdobbelte verdensmester var hård i sin kritik af det internationale motorsportsforbund, FIA, og løbets stewards, da han hoppede ud af sin Mercedes, efter sin ‘latterlige’ straf.

- Som forventet. De prøver at stoppe mig, gør de ikke?

Lidt senere trak han i land.

- Jeg tror ikke, det kun gælder mig. Når et team er i front, bliver det nøje undersøgt. Alt på bilen tjekkes tre-fire gange. De ændrer reglerne som med motorerne. Mange ting for at holde løbene interessante, går jeg ud fra.

- Det er okay. Det er ikke sådan, at jeg ikke har mødt modstand før, siger Hamilton.

Lewis Hamilton var ond i sulet, da han hoppede ud af bilen. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Om der ligefrem var tale om krænkelse eller forskelsbehandling er mere tvivlsomt.

- Da vi så bilens position, var det ikke en kæmpe overraskelse, at de ikke kunne lide det, sagde Mercedes’ chefingeniør Andrew Shovlin efterfølgende.

Udover tidsstraffen fik Hamilton to strafpoint til licensen, så han i nogle timer var oppe på ti og dermed kun to fra en løbskarantæne.

I en bemærkelsesværdig u-vending annullerede stewards senere strafpointene på licensen og gav i stedet Mercedes en bøde på 25.000 euro. Fordi Hamilton havde spurgt over radioen og fulgt teamets instrukser.

Varianten er ikke set før, siden dette strafsystem blev indført i 2014.

Ifølge den løbsansvarlige Michael Masi var der tale om miskommunikation mellem Lewis Hamilton og Mercedes, idet kollegaen Valtteri Bottas og de øvrige 18 kørere benyttede det område, som var ment til prøvestarter.

Superstjernen fik en sportslige fordel af det, mente stewards, og derfor uddelte de en sportslig straf.

Endnu en gang viste det sig, at pole-position i Rusland ikke er en klar fordel. Valtteri Bottas vandt her for anden gang fra tredje position, og der er ingen garantier for, at Hamilton havde vundet uden de ti sekunders straf. Foto: Bryn Lennon/Ritzau Scanpix

I Formel 1 er der rimeligt højt til loftet, hvorfor beskyldninger mod dommerne ikke får nogen konsekvenser.

- Hvis Lewis ønsker at diskutere noget, og det samme gælder samtlige kørere, så er min dør altid åben. Det har jeg sagt til dem mange gange, siger Michael Masi.

Hos Ekstra Bladets Formel 1-ekspert er der ikke meget sympati for Mercedes og Hamiltons sag.

- Det er noget vås at sige, at FIA forsøger at stoppe ham ved at give ham straf. Når det er beskrevet sort på hvidt, er det jo ikke engang en fortolkning, som er gået imod ham. Han burde klappe i med den slags udtalelser, mener Jason Watt.

Flere af rivalerne synes, at straffen var til den hårde side; ikke mindst de oprindelige strafpoint.

- Hvis du forårsager et crash, er der en forskel, men Lewis’ straf var allerede smertefuld nok. Jeg mener, hvad han gjorde var ikke korrekt, men det er strafpoint for det heller ikke, siger Max Verstappen ifølge Autosport.

På den anden side fastholder Ferrari-teamchef Mattia Binotto vigtigheden af straf, hvis regler ikke bliver fulgt:

- Du føler måske den er barsk, når du modtager den. Men hvis du ikke er streng nogle gange, efterlader du døren åben for, at kørere gentager det i fremtiden.

