Nu afviser tidligere Formel 1-boss alle anklager

Den tidligere Formel 1-chef Bernie Ecclestone er anklaget for skattesvig, men ved et retsmøde i London mandag formiddag nægtede han sig skyldig i anklagerne.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge anklagen har den 91-årige Ecclestone angiveligt undladt at oplyse de britiske skattemyndigheder om en udenlandsk formue.

Det drejer sig om en formue på 400 millioner pund svarende til 3,5 milliarder kroner.

Ecclestone ankom til Westminster Magistrates' Court i det centrale London, hvor der var et stort opbud af fotografer og kamerahold.

Han er nu indkaldt til et nyt retsmøde i Southwark Crown Court i det sydlige London den 19. september.

Bernie Ecclestone styrede Formel 1 i fire årtier og var med til at sikre de indbringende tv-aftaler, og han kontrollerede sportens kommercielle rettigheder, indtil han stoppede som administrerende direktør for Formula One Group i 2017.

Han er blandt Storbritanniens rigeste og anslås til at være god for et beløb svarende til mere end 20 milliarder kroner.

