Nu drømmer de om ny Schumacher i Formel 1

Der har været talt om Michael Schumachers talentfulde søn Mick Schumacher længe, og efter den 19-årige tysker forrige weekend på Spa-banen vandt sit første Formel 3-grandprix, så begynder håbet om en dag at se ham i Formel 1 så småt at blive en tand mere realistisk.

- Det vil naturligvis være en fantastisk historie, siger Formel 1-feltets nye formand Chase Carey ifølge Bild.

Han henviser naturligvis til stortalentets far, der er syvdobbelt Formel 1-verdensmester og har vundet 91 grandprixer, men som i december 2013 slog hovedet mod en klippe i en ski-ulykke og blev lagt i koma. Siden foråret 2014 har han opholdt sig i sit hjem - fuldstændig afskåret fra en meget nysgerrig omverden.

- Michael Schumacher spiller stadig en unik rolle i Formel 1 som verdensmester. Han er og vil være et ikon for vores sport, lyder det fra sportens boss, der gerne ser større udskiftning i kørerfeltet.

- Uanset hvad vil vi forsøge at gøre det lettere for gode unge kørere at klare overgangen til Formel 1, og Michaels søn Mick vil naturligvis være speciel at få ind.

- Han vil røre mange fans hjerter på en meget unik måde, siger Carey.

Sådan så det ud, da unge Schumacher vandt på Spa forrige weekend. Foto: All Over

Sejren forrige uge på Spa har fået Formel 1-bossen til at tale om 19-årige Mick Schumacher. Foto: All Over

Vejen til Formel 1 er dog stadig lang for unge Mick Schumacher. Han har således kørt Formel 3 siden starten af 2017, og det var hans første sejr i 45 løb, hvor han nu fire gange har været på podiet.

Samlet blev han nummer 12 i sin første sæson, mens han ligger nummer otte i år og halvvejs i sæsonen allerede har flere point end i hele sidste sæson.

Og en god placering i Formel 3 er generelt en god vej til Formel 1. Den nuværende Williams-kører Lance Stroll vandt således Formel 3-serien i 2016, mens Force Indias Esteban Ocon vandt i 2014, hvor Max Verstappen blev nummer tre.

Også kørere som Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc, Pascal Wehrlein og Carlos Sainz Junior har taget vejen fra Formel 3 til Formel 1.

Mick Schumacher ligner sin far. Foto: All Over

Mick Schumacher har da også hele tiden haft målet om en dag at blive verdensmester i Formel 1, som faderen blev det i 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004.

Hans onkel, Ralf Schumacher, nåede i øvrigt også Formel 1-cirkusset. I alt blev det til 182 grandprixer og seks sejre for Michael Schumachers lillebror, der stoppede i 2007.

Også Mick Schumachers storesøster, Michael Schumachers datter, er verdensmester. Hun har dog valgt en helt anden sportsgren end Formel 1, som du kan læse om lige her.

