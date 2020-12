Nu er det ikke sjovt længere...

Sakhris Grand Prix blev et vanvittigt grandprix, men ikke skørt nok til, at Haas kunne blande sig

SAKHIR (Ekstra Bladet): Over radioen nærmest undskyldte Kevin Magnussens løbsingeniør over, hvor lidt VF-20’eren havde at skyde med.

Danskerens næstsidste Formel 1-grandprix blev en lang sej kamp nede bagved uden at være i nærheden af alt det sjove, som foregik oppe foran.

Danskeren blev nummer 15 med Romain Grosjeans vikar Pietro Fittipaldi på 17. og sidstepladsen.

- Vi var bare meget, meget, meget langsomme. Den langsomste bil i dag, sagde han efterfølgende.

- Vi konkurrerede ikke rigtig med nogen. Vi var slet ikke med i løbet og havde ingen fart. Uanset hvad der skete i løbet, skulle vi bruge ti udgåede biler for at komme i pointene. Hård omgang, siger Kevin Magnussen.

På forhånd ville det være svært at blande sig på en powerbane som i Bahrain.

- Det er svært at nyde, når man har den mest langsommeste bil. Det er mit job, man prøver sit bedste og håber, at der sker noget. Men det var ikke sjovt i dag.

- Det er synd for teamet også. Mange af dem fortjener at køre med oppe foran. Men det er svært, når der ikke er noget fart i den, siger han.

Kevin Magnussen kører sit 120. og sidste grandprix den kommende weekend i Abu Dhabi.

