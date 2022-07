Nu har du chancen: Haas søger ingeniør til Kevin

Er du en af de danskere, som har siddet foran tv’et denne sæson og set Haas-teamet afvikle grandprixer med tanken; ‘det kunne jeg da gøre meget bedre selv’?

Måske er du en af de mange Kevin Magnussen-fans, som har sendt kommentarer og mails til Ekstra Bladet for at forklare, at de selv er mere kompetente end ingeniør-staben?

Nu er chancen her: Haas-teamet har nemlig slået en stilling op som løbsingeniør.

Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det til Kevin Magnussens bil!

Der er tale om en af de vigtigste ingeniører på raceteamet. Kun chefingeniør Ayao Komatsu er højere i hierarkiet, mens du bliver sidestillet kollega med Gary Gannon i den anden side af garagen.

Du vil blive nødt til at snakke dig uden om de krævede minimum fem års erfaring ude på racerbanerne i Formel 1.

Lykkedes det, og du ender til samtale hos teamchef Günther Steiner, så husk at han træffer de store beslutninger og er ansvarlig for teamet.

Men det er ingeniør-gruppen og dermed blandt andre dig, som har ansvaret for forberedelsen, setup, strategi og alle den slags beslutninger, som fremprovokerer alle de stærke følelser ude i stuerne under kvalifikation og løb.

I 2021 overtog Mick Schumacher, hvad der havde været Kevin Magnussens mekanikere og ingeniører; inklusive den erfarne Gary Gannon som løbsingeniør. Den gruppe fortsatte han med i 2022.

Nikita Mazepin fik Romain Grosjeans folk.

Gary Gannon (t.v.) var en af de første ansatte hos Haas. Han var først løbsingeniør for Romain Grosjean, skiftede til Kevin Magnussen i 2019 og er nu i sin anden sæson som Mick Schumachers ingeniør. Foto: Jan Sommer

Som man blandt andet kan se i Netflix-dokumentaren ‘Drive to Survive’ var forholdet anspændt mellem russeren og løbsingeniøren Dominic Haines.

‘Dom’ blev far sidste efterår og valgte siden en rolle på teamets base i Banbury, England.

Så Ed Regan har været midlertidig løbsingeniør for Kevin Magnussen i denne sæson. Oprindeligt kom han til teamet i 2020 som ‘performance-ingeniør’ for danskeren, efter José Manuel Lopez rykkede opad til McLaren og Lando Norris’ bil.

Arbejdet kræver ‘omfattende’ rejseaktivitet, som der står i opslaget. Næste sæson betyder det 22-23 grandprixer plus en-to tests, og man opererer ikke med overarbejde i Formel 1.

I praksis betyder det to ugers sommerferie i august og så en juleferie.

Løn efter aftale.

Se de mange krav her

Der er også muligheder som mekaniker; ligeledes på Magnussens bil.

Haas søger en ‘nummer to’, efter Brian Brown fandt job tættere på sin canadiske kæreste for Andretti Autosport i Indycar.

Her kan du få hjælp til din ansøgning; artiklen forklarer alle de væsentlige principper omkring en Formel 1'-bils opsætning. Og her kan du få et indtryk af, hvordan du skal tale til din kører. Denne artikel indeholder blandt andet en komplet udskrift af kommunikationen mellem Magnussen og løbsingeniør Gary Gannon under et succesfuldt løb.

