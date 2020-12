Nu indrømmer han endelig

Nu kryber Haas' temachef Günther Steiner til korset.

I starten af måneden fortiede han ellers en meget væsentlig detalje om, hvorfor der skulle skiftes så drastisk ud på kørerbesætningen, hvilket Ekstra Bladet beskrev her.

Men i et interview med Autosport indrømmer han klart og tydeligt, at teamet havde behov for de store penge, som Nikita Mazepins far kan skyde ind i teamet.

Han starter dog med den gamle sang om, at der skulle ske noget nyt for at vende udviklingen.

- Vi var nødt til at ændre noget, for vi kan ikke bare blive ved med at gøre det samme. At gøre det samme fører os ingen steder hen.

- Og så har banen, vi spiller på, ændret sig. Kørerens økonomiske formåen er større nu end nogensinde, siger teamchefen.

Mazepins entre på teamet skulle give Haas over 200 mio. kroner at lege med. Selve grundlaget for at fortsætte i sporten.

Mick Schumacher har sluttet sig til Haas, hvilket nok skal bringe dem i overskrifterne i 2021-sæsonen. Foto: Andy Hone / LAT Images

Samtidig hilser den karismatiske italiener de nye tiltag, som f.eks. budgetloftet, velkommen og siger, at de ikke var fortsat uden foranstaltninger, der reducerede forskellene mellem holdene.

Han fortæller desuden, at de i 2020 opgav at udvikle på bilen, da den var for svær at gøre konkurrencedygtig.

Han bebrejder ikke Kevin Magnussen og Romain Grosjean, hvis de er sure efter mange års loyalt arbejde for det lille team.

- De har ikke gjort noget forkert. Vi skal bare i en anden retning. Prioriteterne har ændret sig på holdet, siger Steiner.

