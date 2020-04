Nu rammer det Formel 1-stjerner

Som det første Formel 1-hold har McLaren været nødt til at skære i lønnen for holdets ansatte inklusiv de to kørere Carlos Sainz og Lando Norris.

Holdet har tvunget flere ansatte til at tage ulønnet orlov, mens de, der stadig arbejder, skal gå ned i løn. Det skriver BBC.

Tiltagene er nødvendige på grund af coronakrisen, der lige som mange andre virksomheder også har ramt den britiske bilproducent, der sponsorerer Formel 1-holdet.

- Tiltagene er fokuseret på at beskytte job på den korte bane og at sikre, at vores ansatte returnerer til fuldtidsarbejde, når økonomien kommer sig, lyder det i en meddelelse fra McLaren ifølge BBC.

Bilproducenten er foruden Formel 1-holdet også sponsor for cykelholdet Bahrain McLaren. Også her har bilproducenten været nødt til at trække i bremsen.

Ifølge det internationale cykelmedie cyclingnews blev rytterne, der blandt andre tæller Mark Cavendish, Mikel Landa og Wout Poels, onsdag informeret om, at de skulle gå 70 procent ned i løn i månederne marts, april og maj.

Tidligere er rytterne på Jakob Fuglsangs Astana blevet bedt om at gå 30 procent ned i løn, mens man på Lotto-Soudal, hvor Rasmus Byriel kører, er gået med til skære 10 procent af lønnen.

Både cykelsporten og Formel 1 lider hårdt under coronakrisen. Således er sæsonen endnu ikke kommet i gang for Formel 1-feltet, der skulle have kørt det første grandprix i Melbourne 15. marts.

Også store cykelløb som Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix og Liége-Bastogne-Liége er blevet aflyst.

Samtidig er Giro d’Italia og Critérium du Dauphiné udsat på ubestemt tid.

Onsdag meddelte Den Internationale Cykelunion (UCI), at alle cykelløb frem til 1. juni er aflyst eller udsat.

