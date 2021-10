Nu skændes de hos Mercedes: - Jeg sagde det til dig!

En hidsig Lewis Hamilton var oppe at toppes med Mercedes-teamet, som de forsøgte at begrænse skaden til Max Verstappen i VM-kampen

Hvis der er en kører, som kan slide mønsteret af de drilske Pirelli-dæk og alligevel sætte hurtige tider under våde forhold, er det Lewis Hamilton.

For andet år i træk leverede briten et mesterværk under tricky forhold, men denne gang blev det ikke til sejr.

I stedet endte Tyrkiets Grand Prix med et skænderi over teamradioen, fordi Lewis Hamilton mente, at teamet mod hans råd havde taget den forkerte beslutning, hvilket koster dyrt i mesterskabet.

Teamkammeraten Valtteri Bottas vandt løbet og hjalp dermed med at minimere skaden, efter Hamilton var nødsaget til at tage en motorstraf og starte løbet som 11’er.

Men da Red Bull-duoen Max Verstappen og Sergio Pérez sluttede på de efterfølgende pladser, og Lewis Hamilton kun blev femmer svinger pendulet igen i VM-stillingen.

Lewis Hamilton var ikke enig med beslutningerne i Mercedes-garagen. Foto: Umik Bektas/Ritzau Scanpix

Trods mindre tekniske problemer i cockpittet og Mercedes-dominans hele weekenden betyder andenpladsen, at Verstappen henter otte point på sin rival og nu fører VM med seks.

Man kan håbe, at Netflix får lov til at lytte med på debriefingen hos Mercedes, for den bliver interessant.

Natten bød på meget nedbør, og selv om det ikke for alvor regnede under grandprixet, var det heller ikke just tørt.

Gråvejr, 16 grader og en luftfugtighed på over 90 procent betød, at der aldrig kom skiftende forhold mellem vådt og tørt.

Det var halvvådt til start, men begrænset, hvor meget nedbør som kom under løbet. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

I cockpittet på Mercedes #44 var Lewis Hamilton opsat på at gennemføre hele løbet på samme sæt intermediates. Han modsatte sig første gang, teamet kaldte ham ind til pitstop.

- Det føles som om, at vi skal blive ude, sagde briten.

Han var oppe som treer bag Verstappen, da teamet efter 51 af de 58 omgange insisterede på, at nu skulle han altså ind.

Det udløste femtepladsen og vrede fra Hamilton.

- Hvorfor opgav vi den plads, fnøs han over radioen.

- Fordi du havde tabt den alligevel, svarede løbsingeniøren Peter ‘Bono’ Bonnington.

Argumentet bed ikke på Hamilton.

- Vi skulle ikke have kørt ind, forsatte den forsvarende mester og beklagede sig over ‘graining’, hvor overfladen på dækket overopheder, så vejgrebet ryger.

- Jeg sagde det til dig!

Rent faktisk lykkes det Alpines Esteban Ocon at gennemføre på tiendepladsen uden stop, hvilket er tilladt, når forholdene er våde.

Fremragende duel mellem Lewis Hamilton og Sergio Perez. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Bagfra kørte både Sergio Perez og Charles Leclerc langt hurtigere tider, hvilket var, hvad Mercedes’ strateger frygtede.

For mexicaneren var der tale om oprejsning og det første podium siden Frankrig i sommer. Under løbet gjorde han sig i princippet fortjent til sin kontraktforlængelse ved at holde Hamilton bag sig, hvilket udløste en episk duel mellem de to.

Hjul til hjul. Benhårdt, men uden kontakt gennem fem sving. Man troede, Hamilton var forbi, men Perez afviste ham stadig.

Se situationen her. Fremragende racing

Mick Schumacher drømte om de første point i Haas-raceren efter sin fornemme kvalifikation og startplacering som 14’er.

Vejrguderne gjorde sit for at muliggøre endnu et mirakel for sæsonens klart langsomste team. Men en olm Fernando Alonso spolerede chancen kort efter start.

Spanieren blev skubbet af i den hektiske start, som han forsøgte en optimistisk overhaling på Pierre Gasly og efterlod Alpha Tauri-raceren i en sandwich.

Fernando Alonso var af banen i starten. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Dommeren takserede lidt uforståeligt den episode med en fem sekunders straf til franskmanden; tre biler ved siden af hinanden under våde forhold udløser normalt lidt eftergivenhed.

Kort efter fik Alonso dog selv fem sekunder for at støde sammen med Schumacher og sende Haas-raceren i et spin ned på sidstepladsen.

Ved ternet flag havde han dog overhalet Nikita Mazepin.

Med en ny enhed bag i Carlos Sainz’ Ferrari måtte spanieren starte bagerst, men han formåede at køre frem til ottendepladsen trods et meget langsomt pitstop på over otte sekunder.

Det udløste titlen som dagens kører …

Valtteri Bottas vandt for første gang i år og for første gang siden Rusland i fjor. Foto: Umit Bektas

Overskrifter fra Tyrkiets Grand Prix Amerikansk ejer lurer hos Alfa I et par uger har rygtestrømmen taget til med et ejerskifte hos Sauber, som er selskabet bag Alfa Romeo-teamet. Angiveligt forhandles der om, at amerikanske Andretti Autosport køber 80 procent af selskabet. Den svenske Tetra Pak-milliardær Finn Rausing er største aktionær i Sauber. Honda-hjælp til Red Bull Selv om Honda officielt trækker sig fra Formel 1 efter denne sæson og overlader sine motorer til den nyoprettede enhed Red Bull Powertrains, så fortsætter samarbejdet. I 2022-sæsonen vil Honda hjælpe med både opbygningen af motorerne og yde støtte under løbsweekender; både fra Japan lige Red Bull også overtager Honda-ansatte, som allerede er i Storbritannien.

