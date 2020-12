Nu taler vennen: Kæmper for 'mere normal' tilværelse

Der gik et chok gennem international motorsport, da det i 2013 kom frem, at Michael Schumacher i 2013 var døden nær efter en alvorlig skiulykke.

29. december for små syv år siden var det kun hjelmen, der reddede den syvdobbelte verdensmesters liv, da han slog hovedet mod en klippe i de franske alper.

Siden har tyskeren været gemt væk fra offentligheden, mens han har modtaget den bedste behandling, der kan købes for penge.

Imens har det været småt med opdateringer om Michael Schumachers tilstand, mens alverdens motorsportsfans har håbet på selv den mindste gode nyhed.

Dem har der ikke været mange af, men nu leverer Michael Schumachers ven og mangeårige teamchef hos Ferrari, Jean Todt, sjældne ord om legendens situation.

- Jeg er meget diskret omkring dette emne. Vi ved alle, at Michael havde en meget alvorlig ulykke, og desværre havde det alvorlige konsekvenser for ham, siger Todt, der i dag er præsident for FIA i et nyt interview med Ouest France.

Han fortæller, at målet stadig er, at Michael Schumacher kan genvinde nogle af sine tabte evner.

- Siden ulykken er han blevet behandlet, så han bliver i stand til at vende tilbage til et mere normalt liv, siger Jean Todt uden at komme nærmere ind på tyskerens specifikke tilstand.

Til gengæld vil Jean Todt, som er en af de meget få mennesker, som Micael Schumachers hustru, Corinna, lader besøge sin mand, gerne tale om parrets søn, Mick, der i den kommende sæson overtager et af de sæder, der er blevet ledige hos Haas med Kevin Magnussen og Romain Grosjeans afgang.

- Han har været mester i Formel 3 i 2018 og i Formel 2 i år. Det næste skridt er Formel 1, og det bliver formentlig det sværeste for ham.

- Men han har vist, at han har kvaliteterne til at få det maksimale ud af en bil. Så hvis han får den bil, Kevin Magnussen og Romain Grosjean havde, vil han levere resultater, der er sammenlignelige med deres.

- Hvis han får en bil som Lewis Hamilton eller Valtteri Bottas har, så bliver resultaterne naturligvis anderledes. Det, vi kan håbe for ham og Formel 1, er, at der i fremtiden vil være flere biler, som kan nærme sig Mercedes' præstationer, siger Jean Todt.

