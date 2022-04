Ekstra Bladet

Stemningen var decideret løssluppen hos Haas, lige efter Kevin Magnussen var vendt tilbage til teamet. Foran kaffemaskinen i Bahrain blev der talt dansk i en større gruppe, da Ekstra Bladets udsendte pludselig mærkede et prik på skulderen og for første gang siden fjerde klasse faldt for et af de helt gamle trick.